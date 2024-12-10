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▲台北101董事長賈永婕。（圖／退輔會）

▲臺北101大樓89樓觀景台設有多感體驗區，讓旅客透過視、聽、嗅、嚐、觸等感官，體驗福壽山農場的四季之美。（圖／退輔會）

國軍退除役官兵輔導委員會與台北金融公司攜手合作，於臺北101大樓89樓觀景臺推出為期一年的「台北101雲端四季觀景臺特展」，以四季輪替的方式展現輔導會福壽山、武陵、清境、以及棲蘭與明池農場的獨特魅力與豐富歷史。今（10）日特展首先以福壽山農場楓蘋季與雲端露營為主題進行，啟動儀式由輔導會副主任委員傅正誠與台北金融公司董事長賈永婕共同主持。作為國際地標，89樓觀景台每年吸引超過百萬名來自世界各地的旅客到此遊覽，本次合作，將輔導會高山農場及森林遊樂區的特色，與臺北101的國際影響力結合，進一步提升輔導會農場的品牌知名度。本次特展期待讓更多人認識臺灣高山旅遊魅力及友善農業價值，同時，也藉此機會，讓輔導會努力走向國際舞台。輔導會傅副主委表示：臺北101大樓由輔導會榮民公司於民國88年開始興建，94年3月完工，總造價達400億元，該建築樓高508公尺，曾是全球最高的認證建築物。榮民前輩過去無怨無悔地犧牲奉獻，為臺灣經濟的快速發展奠定了堅實的基礎，他們以「吃別人不願吃的苦、做別人不敢做的事」的精神，創造了臺灣產業轉型的歷史性成就，並贏得社會的高度讚譽。此次合作象徵觀光與農業的創新結合，也為輔導會農場邁向國際化的發展鋪路，將榮民過往的開墾史，以多角化經營方式，轉化為現代農業與旅遊觀光。本次特展將吸引更多國際旅客了解臺灣高山農場之四季明媚、景色萬千等特色，並以臺北101大樓為窗口，將這份歷史與自然之美分享給全世界。展覽期間，臺北101大樓89樓觀景台設有多感體驗區，讓旅客透過視、聽、嗅、嚐、觸等感官，體驗福壽山農場的四季之美。本次展覽特別感謝登豐百岳生活休閒股份有限公司的鼎力支持與贊助，讓福壽山楓蘋季能夠與雲端露營主題完美結合，體驗在雲端高度感受臺灣高山旅遊與農業的美麗融合；此外，觀景台商品專區將販售農場特色產品，讓旅客不僅能將臺灣的自然風味帶回家，也能支持輔導會農場的永續經營。