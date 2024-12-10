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《鏡週刊》今（10）日披露，民眾黨主席柯文哲在藍白合君悅破局後，曾聯繫藍營人士，希望尋求與台中市長盧秀燕合作促成「柯盧配」，並曾傳訊息抱怨國民黨總統候選人侯友宜「很詐」。今天黨團召開記者會時，有媒體問及此事，黨團總召黃國昌則跳出來打斷記者會說，怒嗆「如果所謂重要問題是回答這種『垃圾週刊』，那我沒時間回答。」對此，《鏡週刊》稍早發表聲明，明天未致歉將開告。柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，《鏡週刊》今爆料柯文哲在總統大選藍白合破局後，一度找上當時參選立委的盧秀燕子弟兵羅廷瑋跟前立委蔡正元擔任中間人，希望談成「柯盧配」。而柯文哲更在溝通過程中，提到侯友宜「這個傢伙很詐，還在搞棄保的把戲」。民眾黨秘書長周榆修今在記者會中回應時事，則強調「沒有這回事」，請放消息的人自己出來講清楚。而當記者追問，所謂「沒有這回事」指的是柯盧配、還是罵侯友宜的部分時，黃國昌則打斷雙方問答說，「有除了鏡週刊以外的問題嗎？我真的沒有時間一直站在這邊，回覆那個莫名其妙的週刊寫的東西……如果所謂重要問題是回答這種『垃圾週刊』的問題，對不起我沒有這個時間。」黃國昌還強調自己沒有對記者不敬的意思，但真的還有其他重要行程要趕。對此，《鏡週刊》今晚發布聲明，直指黃國昌今天在答覆記者提問時，以「莫名其妙的週刊」、「垃圾週刊」稱呼，公然謾罵已逾越合理評論範圍，請黃國昌於12月11日前向本刊致歉。如未獲黃國昌回應，將為維護聲譽及權益，對前述妨害名譽行為提出法律追訴。