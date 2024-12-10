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▲小優近來爭議不斷，如今又被傳出和閨密徐瑋吟（鮪魚）姐妹鬩牆。（圖／小優IG）

▲鮪魚傳出不滿朋友挺小優，氣到退追蹤。（圖／鮪魚IG）

38歲女星小優近來爭議不斷，先前才被目擊與已婚攝影師逛超市，兩人互動親密、小優直接把頭靠在男子身上，還被大根指控，亂爆料但空姐未婚生子，今（10）日又傳出和閨密徐瑋吟（鮪魚）姐妹鬩牆，如今已經沒有聯絡，連IG追蹤都互相退掉，對此，小優也透過經紀人回應，「不過朋友們相處間偶爾會有小打小鬧。」鮪魚先前曾多次發文抒發心情，「不是你的總會弄丟，不適合的工作、不真誠的友誼、不確定的愛情」、「每當想要篩選朋友，突然有天就發現曾經的篩選都是有意義的。」引發外界聯想她是否感情出現變故。根據《鏡週刊》報導，原本兩人感情好到可以買同一個建案當鄰居，但鮪魚經常當朋友面數落小優，朋友看不下去幫忙說話，讓鮪魚大走心，氣到取消追蹤小優。朋友爆料，小優平時就是傻大姐，鮪魚雖然比小優年輕8歲，卻經常在大家面前批鬥她，引起部分朋友不滿，沒想到讓鮪魚氣到直接翻臉。對此，小優經紀人回應：「基本上藝人們私下交友狀況公司不干涉，不過朋友們相處間偶爾會有小打小鬧，不希望因此事件造成媒體們的不便，耗費社會資源，感謝關心。」而鮪魚經紀人尚未回應。小優近來頻頻登上新聞版面，被拍到與一名男子逛超市，過程中不斷埋胸撒嬌、一起買菜還一同返家，隨後被起底該名男子早在7年前結婚並育有一女，老婆肚中還懷有二胎，對此，她先前受訪時透露，對方只是幫她拍照的攝影師，強調和男方是工作關係，兩人之間沒有任何情愫，因此不需要認愛，也解釋兩人的互動純粹是因為她是個很大喇喇的人，才會沒有拿捏好分寸。