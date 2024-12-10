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中國近百艘海軍船艦近日於台海出沒，我國國安部門高層向外媒稱此次部署規模甚至比今年稍早的2024利劍A和2024利劍B軍演更大，然而中國官方至今卻未宣布對台軍演。稍早，中國外交部發言人毛寧在記者會上又被問及相關提問，毛寧對此僅稱「台灣沒有什麼『國防部』」、「具體問題建議向中方的主管部門了解」。我國總統賴清德就任以來首度外訪，中國海軍與海警在台灣週邊的活動頻頻，外界高度關注軍演可能性。在中國外交部例行記者會上，發言人毛寧接連數日被問及相關提問，週二又有外媒提問稱台灣國防部稱中國海軍部署規模更勝前次軍演，詢問中國是否計劃本週在台灣週邊地區進行軍事演習。毛寧對此重申「台灣沒有什麼『國防部』，台灣是中國領土不可分割的一部分」，又稱「你的具體問題建議向中方的主管部門了解」，接著又對現場記者們表示「我想告訴你的是，台灣問題是中國的內政，中方將堅定捍衛國家主權和領土完整。」我國國防部今表示，共軍自9日起至11日在浙江、福建以東一帶空域開設了7處保留區，這可能暗示即將進行的軍事活動。至於現場有外媒詢問是否接到中共軍演預告，國防部情次室次長謝日升中將就稱，目前沒有接獲到官方或中共軍方宣告軍演，都在常態性訓練狀態，但常態性訓練下可以動用這麼大規模兵力跟範圍，這樣的訓練會對周遭國家可能帶來影響跟衝擊。至於為何中國並不宣布軍演，謝日升則指主要目的在於降低國人、國軍的警戒心，「接下來出現在台灣周圍的時候，感覺上讓我們措手不及，國防部立場就是不可以讓這種事情發生，所以中共不管用什麼態度、是否宣布舉行軍演，只要看到了相對的敵情，就必須要做出因應的作為。」