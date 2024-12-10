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▲有很多人味噌湯一直來都煮錯了！近期胃腸肝膽科醫師錢政弘就特別發文科普「味噌湯」正確的煮法。。（示意圖／翻攝photoAC）

日本招牌的「味噌湯」傳入台灣之後，已經成為涼麵店、便當店常見的經典湯品，大眾味蕾接受度相當高，不過卻有很多人味噌湯一直來都煮錯了！近期胃腸肝膽科醫師錢政弘就特別發文科普「味噌湯」正確的煮法。胃腸肝膽科醫師錢政弘近期在臉書上分享，市面上天然發酵食物，例如味噌、納豆、德式酸菜、優格、優酪乳、天貝、起司等，都對於預防胃食道逆流及脹氣相當有助益，因為它們充滿了許多好菌。不過錢政弘醫師也補充，食用這些富含好菌的食物時，有一個重要的注意事項，就是「食物的溫度不可過高。」當食物的溫度超過45°Ｃ時，發酵中的細菌活性會大幅降低，而若持續加熱至65°Ｃ以上，經過30分鐘後，菌數會大幅減少。因此在煮味噌湯時，一開始就將味噌加入湯中，這些好菌會死光。直接加熱味噌，細菌活性會被破壞。那要如何在味噌保留最多好菌的情況下，完成烹飪呢？對此，錢政弘醫師也點出最佳味噌湯煮法，「」。還有但就算過去很多煮法錯誤的「味噌湯」已經喝下肚，也不完全對身體完全沒幫助，錢政弘解釋，即使高溫會使部分好菌死亡，味噌仍然保留了豐富的營養成分。味噌中富含蛋白質、維生素B群、維生素E、鎂、鋅、多元不飽和脂肪酸以及異黃酮等營養素。發酵過程中的豆製品還具備抗氧化、降低膽固醇、預防肝癌和乳癌、幫助減重等多重好處。