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▲▼劇中，「照明商店」是由朱智勛（下）飾演的鄭遠永負責管理。（圖／Disney+）

▲演員金熙元是《照明商店》的導演，他曾參演過《Moving異能》，飾演一名體育老師。（圖／Disney+）

▲《照明商店》可至Disney+收看。（圖／Disney+）

改編自原作姜草的新韓劇《照明商店》已開播，卡司請到朱智勛、朴寶英、金雪炫、嚴泰九、李姃垠等人聯手共演。曾在《Moving異能》中飾演體育老師的金熙元，這次化身導演並花費2年心血投入製作《照明商店》，演員們都大讚金熙元對劇組無微不至的照顧，朴寶英還透露每次收工後都會接到導演的關心電話，朱智勛更笑稱和金熙元合作都能「準時上下班」，直言他根本是「導演教科書」。《照明商店》故事講述一群素昧平生的人們，與過去和解、試圖撫平過往傷痛的陌生人們，在因緣際會下全被吸引到在幽暗巷子盡頭的燈具行。這間店名為「照明商店」，由一名警戒心極高的老闆獨自看守，店面也成了串聯這群陌生人的過去、現在和未來的關鍵，他們為了逃離這個詭異的地方，將努力拼湊出事情的全貌。首播故事中，金雪炫與嚴泰九揭開一段既驚悚又懸疑感滿滿的「豔遇」故事。一個是總守在公車站、並拖著詭異行李箱的神祕白衣女子，一個是在同情心的驅使下，將這名白衣女子在滂沱大雨中帶回家的上班族，讓粉絲相當期待這2個人在劇中所交織的火花，以及曲折離奇故事。除了金雪炫與嚴泰九，朱智勛則是飾演神祕店長；朴寶英飾演一位因瀕死經歷而改變命運的護士；裴晟佑飾演試圖解開這場謎團的警探；李姃垠飾演因為失去孩子，心裡悲痛欲絕的母親；金敏荷則飾演一位拚命掙扎，想要走出過去創傷的編劇。表現備受期待的朱智勛，分享與金熙元的合作祕辛：「金熙元有一天突然打給我說，有個適合我的劇本，雖然這是他第一次執導戲劇，但我100%相信他，而且隨著我們開始討論拍攝細節，我對這次的成品就越來越充滿信心。」朴寶英也加碼分享：「我本來就是姜草的粉絲，私下又跟金熙元是很要好的朋友，我完全是毫不猶豫的就答應參演他的導演處女秀！」事實上，金熙元是一名資深演員，出道已經過17年，各大韓劇、電影總能看到他的身影，知名作品包含《九家之書》、《來自星星的你》、《未生》、《雖然是精神病但沒關係》等，是韓劇迷熟悉的面孔，他近期最出名的參演戲劇，就是姜草的《Moving異能》，劇中飾演旌元高中的體育老師「崔日煥」，負責管理學校並發掘潛在的異能者，演技深受好評。而他這次首度當導演，就是執導《Moving異能》的原作姜草的筆下作品《照明商店》，金熙元很希望作品能超越《Moving異能》，成為「全世界觀看人數最高的電視劇」。原 作：《照明商店》類 型：恐怖、懸疑、驚悚、奇幻導 演：金熙元編 劇：姜草語 言：韓文集 數：8主 演：朱智勛（飾演：鄭遠永）、朴寶英（飾演：權永知）金雪炫（飾演：李至永）、金志勛（飾演：安元哲）金起楷（飾演：許志雄）、金敏荷（飾演：尹善海）金大明（飾演：金相勛）、嚴泰九（飾演：金玄民）裴晟佑（飾演：楊成識）、李姃垠（飾演：鄭惟熙）申銀秀（飾演：朱賢珠）、朴赫權（飾演：吳承原）開播日：2024年12月4日－2024年12月18日（首播已公開4集）收 看：Disney+（每週三16：00更新）