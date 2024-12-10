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▲海龍2號風場已經完成海上變電站安裝，盼2025年陸續完成海龍３號風場海上變電站的運輸與安裝。（圖／海龍風電提供）

海龍離岸風電計畫今年進入離岸作業，已完成海龍2號風場海上變電站及全數水下基礎安裝；海龍3號風場亦完成海上變電站水下基礎安裝。海龍計畫執行長暨專案總監柯廷灝（Tim Kittelhake）預告，明年5月預計將可安裝首座風機，象徵風場將進入發電階段。另外，美國總統當選人川普預計在能源政策將大力推崇化石燃料，對於綠能政策將較拜登政府更走回頭路。對此，柯廷灝今（10）日坦言，美國綠能腳步停滯對於全球暖化沒有幫助，但是隨著美國風場推動減緩，風電開發商多出來的船隻、量能將回到亞洲，而美國對風電零組件需求減少下，也有利於全球風場建置價格走緩。海龍離岸風電於2024年完成關鍵風場部件陸續完工交貨，並順利完成海龍2號風場海上變電站及全數水下基礎安裝，海龍３號風場亦完成海上變電站水下基礎安裝。進入2025年，海龍風場將會迎來更緊密的興建工程，包括海龍3號風場海上變電站的運輸與安裝、2號風場的風力機安裝及3號風場的水下基礎安裝，並陸續完成海底電纜鋪設與測試等重要工作，預計年底完成2號風場建置，2026年將完成3號風場建置。海龍2號、３號風場合計會有73支14MW風機，總計裝置容量高達1022MW，為台灣GW級風場。柯廷灝也預告，隨著天候狀況，海龍團隊預計將在明年5月初安裝首座風機，首座風機預計要花1至2週時間安裝。他也提到，台灣最近拿下世界棒球12強賽冠軍，「你能想像嗎？一座風力機組是放進去一座棒球場內的」，一片葉片可能比34層樓建物還要高，如此規模就必須要更注重天氣所帶來影響。目前為止，海龍團隊股東包括北陸能源（NPI）、三井（MITSUI）及Gentari都缺席離岸風電區塊開發，而接下來台灣在離岸風電區塊開發第3階段（3.3）有意大幅度鬆綁國產化規定。對於海龍是否可能會參戰3.3？柯廷灝表示，目前三大股東都對於3.3有內部討論，強調國產化鬆綁對於大家布局的彈性增加，提升了吸引力；但現階段工作重點都是第二階段潛力場址的海龍風場。而近期川普已聘美國頁岩油大亨萊特（Chris Wright）擔任能源部長，幾乎已經預告將摒棄綠能，回過頭使用化石燃料。對於這樣的變化，柯廷灝坦言，美國新政府勢必會朝向更多石油燃料，忽視全球暖化，所以美國離岸風電案場建置數量將會有驟降。但反過來說，因為美國對於離岸風電需求減少，風電開發商就必須尋覓其他市場，那麼包含亞太地區的台灣、澳洲及東南亞國家都有強烈的綠電需求，也將會迎來更大的資源，包括開發商及船隻。此外，隨著美國對於離岸風電基礎建設及風電零組件的需求減緩，如此也會讓全球開發離岸風場的成本降低；這些情況都對於台灣都是利多。另外，外界預估，烏俄戰爭有望劃上休止符，對於戰爭結束後是否可能會讓國際原物料價格趨緩？柯廷灝表示，若是戰爭結束，烏克蘭預計將會進入大規模重建，屆時國際鋼價應不會立即反映，但長遠價格將會趨向下跌。海龍風場總共執行27項國產化項目，對於過程中有甚麼瓶頸？柯廷灝表示，建廠的時程都有考量到廠商需要時間熟悉，所以都有預留建廠時間，這會影響到後續設計、開發時程。而如果接下來要投入3.3，使用具有競爭力的本土供應鏈將可以大力減少運輸成本，也可以避開中國對台灣封鎖；但同時本土供應鏈的產能有限，同時也相較其他亞洲國家有較高人力成本。對於台灣供應鏈經過多年國產化訓練來說，哪些廠商有實力走得出去打世界盃，哪些又難以跨出？他表示，普遍來說，國內廠商都有潛力打世界盃，但考量到人力成本，必須帶入更高程度的自動化，認為現階段水下基樁、機艙組裝已經有實力進軍日本及南韓市場。