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▲米其林星級的點心專家添好運，為港式飲食文化再注新靈感，推出全新12道佳餚，(圖／記者金武鳳攝，2024.12.10)

▲米其林星級的點心專家添好運，為港式飲食文化再注新靈感，推出全新12道佳餚，(圖／記者金武鳳攝，2024.12.10)

▲添好運經典甜點流沙包，三顆一籠，蓋上添好運紅字，更添好運。（圖／記者金武鳳攝，2024.12.10)

▲迎接農曆春節，添好運拉出好運全開禮盒，內有香煎蘿蔔糕與香蒸芋頭糕各一條，送禮自用兩相宜。（圖／記者金武鳳攝，2024.12.10)

米其林星級的點心專家添好運，為港式飲食文化再注新靈感，推出全新12道佳餚，結合經典港式風味與創意元素。無論是老饕或初次接觸港式美食客人，都能找到心頭好。新菜之一的，選用新鮮雞爪經過多道工序精心製作，肉質鮮嫩，與獨特的醬汁交織出豐富的味覺層次。另一道選用上等牛仔骨醃製後，將黑椒醬的香氣完全滲透到肉中。高溫快炒後，牛仔骨表面略帶焦香，內部則保持著鮮嫩多汁，完美鎖住肉香與黑椒的辛香，帶來每一口都令人回味的味覺享受。添好運的這一季有多道全新創意之作，將為食客帶來嶄新的美食體驗。其中，選用輕盈酥脆的外皮，經油炸至金黃酥脆，外層撒上細緻糖粉，為餅皮增添一層甜美的滋味。內餡使用濃郁的起司，將鹹香與微甜的味道相結合，讓每一口都帶來豐富的口感層次。，是將松露與魚翅餡料結合的創新菜品，口感清新、鮮美，既保留了港式的傳統鮮味，又融入了現代奢華食材的精緻。，選用了紅米漿製作，經過蒸製，外層呈現出軟滑的細膩質感，內裡則包裹著鮮甜的蝦肉與酥脆的油條，二者交織出完美的口感對比。，將特調濃郁咖哩餡料細緻包裹，經過高溫油炸至金黃酥脆，外皮酥脆而不油膩，內餡濃香飽滿。本季的主廚例湯是添好運的一大亮點，，以滋補排骨與清新甘甜的無花果為主材料，再加入廣式湯品常用的蜜棗、南北杏，湯底濃郁且清甜，既能潤肺又能暖胃，是秋冬時節不可或缺的湯品選擇。這次的甜品有二款，融合了黑糖麻糬的柔軟口感與酥脆蛋撻皮，口感層次分明礎。，在傳統紅豆沙的基礎上，加入了桂花的清香和陳皮的獨特風味，令人回味無窮。添好運以其創新的菜單，將經典的港式美味與現代烹飪理念無縫結合，為顧客呈現出一場多層次、全感官的美食盛宴。不僅是對傳統美食的深刻詮釋，也是對現代味覺的全新挑戰，無論是經典的港味愛好者，還是追求創新料理的食客，都能在這裡找到滿足感。-迎接農曆春節，添好運拉出好運全開禮盒，內有香煎蘿蔔糕與香蒸芋頭糕各一條，蘿蔔糕象徵步步高升，財運滾滾來，新的一年升官發財，好運滿堂。香蒸芋頭糕則寓意蒸蒸日上，好運綿長，送禮自用兩相宜。