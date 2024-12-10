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▲6yi7被爆料與中國台辦有過合作關係，引來網友砲轟。（圖／翻攝自攝徒日記Fun TVYouTube）

▲露波合唱團的專場嘉賓名單上已經沒有6yi7，卻仍無法平息網友怒火。（圖／露波合唱團臉書）

The Loophole 露波合唱團明年1月將在Legacy舉辦專場演唱會，原本嘉賓名單上有饒舌歌手 6yi7 ，然而6yi7近來捲入統戰網紅爭議，慘遭大批網友砲轟，如今被發現專場名單中的6yi7已被拿掉，卻無法平息外界怒火，網友不買單怒嗆露波合唱團：「露波把687換掉又怎樣？他之前在串上面罵女人，還做成衣服來賣給粉絲，噁心至極。」百萬網紅八炯6日推出「中國統戰紀錄片上集」，邀請曾經是中國統戰樣板網紅的饒舌歌手陳柏源來揭露中國統戰部如何收買台灣網紅，他也帶著網紅麥狗886一起大聊，對方先前曾帶蔣友青回到寧波奉化「認祖歸宗」，更爆料寒國人、6yi7等台灣網紅與中國台辦有過合作關係，消息一出，立刻在網路上掀起撻伐，連鍾明軒都被捲入其中。露波合唱團原先邀請6yi7、落日飛車主唱國國、「法拉利姊」張婷婷來擔任演唱會嘉賓，但隨著風波爆發，露波合唱團連帶受到波及，眼看事件越演越烈，他們也連忙在臉書發文曝光新的嘉賓名單，被網友發現 6yi7 已經默默消失在名單上，只剩下法拉利姊和國國留下，還多了一位「神祕嘉賓」，「來和各位觀眾朋友們提前拜個早年，帶來一場奇幻又盛大的合唱。」然而網友的批評仍無法平息，紛紛不滿表示，「這次邀6yi7真的覺得整團政治敏感度和品味都好差，反正獨立音樂圈還是這麼父權，超失望，哎」、「撤掉沒用，會找在網路上罵女人，『再吵內X』的當嘉賓，露波看來也是同路人」、「但我想了一下，露波是不是真的蠻臭，果然性別議題是所有事情的試金紙」、「露波是整團沒收手機打爛電視是不是啊」；有網友認為露波已做緊急處理、更換嘉賓，要大家理性一點，言詞不要那麼兇。