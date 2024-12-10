我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院近日進行大法官被提名人詢答，對此律師林智群表示，藍白現在反對大法官候選人的理由是，是這些大法官都反對死刑，認為死刑憲法判決今年才剛通過，大家不高興，可以討論，但要用這個理由對大法官進行思想審查，也太瞎了。認為選大法官是看有沒有專業能力解釋《憲法》，而不是進行思想審查，黃國昌堅持挑跟他一模一樣想法的人擔任大法官，那只有他自己可以勝任了，若只要支持死刑就可以當大法官，「那找館長好了」。林智群表示，上次死刑釋憲，是1999年的司法院釋字第476號解釋，這次憲法法庭憲判字第8號判決是今年做成，也就是死刑是否違憲，都是幾十年才檢討一次，這批大法官候選人，8年任期，根本不會再做成死刑憲法判決，那審查死刑立場幹嘛？難道藍白是想要藉由大法官人選，再推翻剛剛通過的憲法判決嗎？林智群說，不喜歡這個判決，就挑自己喜歡的法官，再推翻它，這不是赤裸裸的操弄司法嗎？認為選大法官，是看他有沒有專業能力解釋憲法，而不是進行思想審查，跟我不一樣的就不要。林智群指出，每個人對公共議題的想法都不一樣，如果黃國昌堅持挑跟他一模一樣想法的人擔任大法官，那只有他自己可以勝任了，如果只要支持死刑就可以當大法官，那找館長好了，只問立場不問專業，就是黃國昌這種人。