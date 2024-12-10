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金管會開放金融業承做「虛擬資產保管業務」，並將在2025年元旦起受理申請，據金管會表示，已有5大民營銀行表達承做興趣。而目前承做虛擬資產新台幣法幣信託市占達9成的遠東銀行也在評估中。遠東銀AI數位金融事業群副總經理戴松志今（10）日就表透露，目前正就3面向評估當中，包括是否有能力控制風險，畢竟國外交易所虛擬幣被駭也時有所聞，因此，對這部分會很謹慎看待。國內目前只有遠東銀行及凱基銀行承做虛擬資產法幣信託業務，遠東銀行市占率更高達9成。不過，由於國外交易所虛擬幣被駭時有所聞，而根據遠東銀行去年底發布首次虛擬資產調查發現，有超過5成的受訪者因為對安全有疑慮而不持有，另外也有高達7成的受訪者，希望虛擬資產的監理強度能和金融機構相同。不過，金管會日前宣布，准許金融業或金融業與科技業合作者，申請「虛擬資產保管業務」，並將在2025年元旦起受理申請，金管會也希望藉由金融業介入，提升虛擬資產平台信任度。根據金管會規劃，「虛擬資產保管」業務範圍僅限虛擬通貨，像是比特幣等，不包括資產代幣化和NFT等，潛在客戶仍以國內26家已簽署洗錢防制法遵聲明的VASP業者為主，若有保管國外VASP業者也可申請，金管會也透露，有5家民營銀行表達興趣。遠東銀行AI數位金融事業群副總戴松志今日也透露，目前正在評估中，並會從3面向考量，包括是否合規，還有商業價值、台灣市場多大，以及會帶來什麼風險、是否有能力控制風險等，畢竟虛擬資產這塊是新的世界，也滿浩瀚，必須很謹慎看待，國外交易所也有被駭，結果虛擬幣都沒了，他也相信不只遠銀在評估，有銀行都會評估。戴松志也看好虛擬資產的發展，尤其川普上任後，隨著川普對虛擬資產的支持，有機會帶動加密貨幣往正向前進，畢竟沒有政策打壓，產業就會繼續往正向發展。不過，他也強調，虛擬資產屬於新興且複雜性商品，也容易和詐騙與洗錢做連結，因此防詐為重中之重，國內交易所和金融業都必須先做好，才能取得投資人的信任，目前遠銀也已經建置AI詐騙防詐機制，並和交易所聯防，後續還會和警政單位、電信公司合作，相信能對防詐帶來助益。