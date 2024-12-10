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▲周杰倫「嘉年華」演唱會，陳傑憲。（圖／陳冠宇IG）

第三屆WBSC世界12強棒球賽，中華隊驚喜擊敗日本奪冠，球迷在經歷了搖滾巨星般的兩周後，也慢慢重新開始回到職業球員的循環，休息、並準備重啟練習備戰新賽季。郭俊麟今（10）日和潘傑楷出席迷你棒球公益捐贈記者會，就透露自己已經準備要開始恢復訓練，備戰明年春訓。在幫助中華隊歷史性的奪得12強賽世界冠軍之後，郭俊麟今天在出席活動時談到接下來的計畫，他表示和以往差不多，休賽季休個兩周，就要慢慢要開始恢復練習，進行一些基礎訓練，準備銜接明年春訓。而談到陳傑憲之前在周杰倫演唱會獻唱一首〈回到過去〉，郭俊麟則說，之前在統一的影片中就有看過他會唱歌，「所以看到他在上面開口唱，就覺得這是他該有的能力。」之後被媒體拱唱歌，他則笑說：「我不行，唱歌就先不要叫我，可能交給傑楷。」而潘傑楷則說，「每個人都有每個人的專長，可能傑憲的專長——球迷喜歡傑憲，傑憲也有這種特質，所有好的東西在他身上都能看得到。」大力稱讚自己統一獅的隊友。