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▲《Dispatch》（簡稱D社）每年1月1日都會公開南韓演藝圈的「元旦情侶」。（圖／Dispatch臉書）

▲某X社群討論起「元旦情侶」，竟引起550萬人討論。（圖／About Music X）

▲孫藝真跟玄彬是D社的2021年1號情侶。（圖／翻攝Dispatch）

▲李準跟庭沼珉2018年被拍到約會照，火速認愛。（圖／翻攝Dispatch）

▲GD（左）跟Jennie被拍過約會照。（圖／翻攝Dispatch）

2025年即將到來，每年元旦讓K-POP迷最關心的事，就是南韓第一狗仔《Dispatch》（簡稱：D社）將於1月1日公開的「元旦情侶」會是誰！目前距離元旦只剩21天，近日有平台討論起「元旦情侶」，只是提到「Dispatch可能會在元旦公開一對新情侶」就掀起歐美、微博吃瓜群眾熱烈討論，瀏覽數甚至超過550萬，許多人就留言激喊：「《淚之女王》金秀賢、金智媛！」、「《現在撥打的電話》柳演錫、蔡秀彬！」希望他們心目中的男女神，能成為2025年的「元旦情侶」。「元旦情侶」是什麼？是南韓網媒《Dispatch》（D社）在2013年元旦公開金泰希與Rain的約會照片後，每年的1月1日就養成公開「元旦情侶」的習慣。至於D社又是誰？他們是2010年成立的網路媒體，原本影響力普普，但每年公布可信度極高的1號情侶、偷拍約會照後，聲勢逐漸變高，甚至獲封「南韓最強第一狗仔」，許多K-POP大咖都很願意賣他們面子，甚至聯手多家經紀公司舉辦過演唱會、出版偶像寫真書等。2013年：金泰希、Rain2014年：「少女時代」潤娥、李昇基2015年：《魷魚遊戲》李政宰、林世玲2016年：金俊秀、EXID成員Hani2017年：因總統改選暫停1次2018年：李周妍和GD、李準與庭沼珉2019年：EXO成員KAI、BLACKPINK成員Jennie2020年：因總統改選暫停第2次2021年：孫藝真、玄彬2022年：失約2023年：從缺，因李鍾碩於2022年12月30日在頒獎典禮告白IU，D社只好在2022年12月31日提早曝光李鍾碩跟IU的約會照，2人也在當天發聲明認愛。2024年：三度失約，疑似是2023年李善均突然離世，演藝圈氣氛低迷，所以D社不想在新年爆料，以此方式悼念故人。放鳥讀者3年後，大家都很好奇D社2025年是否會「上班」，一名討論韓娛的X帳號，突然發文寫道：「《Dispatch》或許會在元旦公開一對新情侶，延續他們每年『揭曉情侶』的傳統。」豈料竟引來超過550萬民眾的關心，討論還延燒到微博，大家紛紛許願《淚之女王》的金秀賢、金智媛；《現在撥打的電話》柳演錫、蔡秀彬都能成為新的「元旦情侶」，留言串已變成一發不可收拾的地步。