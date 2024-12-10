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▲《艾嘉食堂》為歡送實習生舒華，成員相約吃早餐，一早起床的舒華大方素顏入鏡。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲獒犬登場，接棒王大陸的位置，沒想到上工第一天就惹怒張艾嘉。（圖／泰坦星文創影視提供）

《艾嘉食堂》為歡送實習生舒華，成員相約吃早餐，一早起床的舒華大方素顏入鏡，她自曝自己昨天在食堂工作到最後，累到腦袋一片空白，回到宿舍直接斷電昏睡，完全不知道是誰幫忙關了燈，早上起床才發現自己整個橫躺在床上，雖然很累但回想起來是很充實的一天，她還為給4位食堂前輩留下小禮物，犧牲休息時間，用心的在專輯CD上留下各別的留言和簽名，而敖犬接棒實習生職位，沒想到一登場就犯大忌，惹怒張艾嘉。舒華在《艾嘉食堂》第一天上班路就許下早餐之約，沒想到因為忙碌的餐廳工作，直到9天後才實現；舒華當天精心打扮、穿著毛料小背心，成為眾人目光焦點，楊祐寧則表示，自己原本打算穿上帥氣的襯衫，但還沒走出房門就因為太熱，趕緊換成T-Shirt，而穿著細肩帶背心的張艾嘉也開玩笑：「我已經越穿越少，就快要不穿了！」難得全員外出用餐的成員們在等餐的時候甚至職業病發作，討論起鍋子的大小、冰箱的數量、飲料的定價等等，讓一旁的舒華看傻眼。因為舒華的韓文小教室，成員們意外得知「王大陸」韓文讀法神似「王鐵路」，為了紀念即將提早離開的王大陸，決定將菜單改成一系列「鐵路」相關命名，王大陸專門負責的冬瓜愛玉，柯佳嬿則提議改為「愛玉洗鐵路」，聽起來就像是日文的「我愛你」，笑翻眾人。成員們依依不捨地送走舒華之後，想到王大陸也即將離開，踏著沉重的步伐前往食堂，但卻迎來了壓軸登場的神秘實習生敖犬，原來《艾嘉食堂》LOGO上的張艾嘉頭像，是出自敖犬的設計，讓眾人紛紛驚呼，王大陸則感性說：「原來你一直都在！」而個性超外向大方的敖犬，在廚房裡一直想跟初見面的成員們聊天，尤其對於主廚張艾嘉的崇拜之意更溢於言表，結果被想專注工作的張艾嘉趕出廚房，殊不知在外場的敖犬轉為跟熟客聊天聊到忘我地坐下，接著又好奇地跟客人分食艾嘉涼麵，直接犯了餐飲業大忌，讓張艾嘉氣到要王大陸去脫下敖犬身上的圍裙。最後兩個營業日的《艾嘉食堂》，在大寫E（外向）人的壓軸實習生敖犬登場之後會如何轉變？敖犬能順利接下王大陸離開之後的外場工作嗎？《艾嘉食堂》第十集12/14本週六晚間八點在三立都會台播出，NETFLIX週六晚間十點上線，華視主頻則於隔週六晚間八點播出。