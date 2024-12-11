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（中央社記者高華謙台北10日電）台灣新生兒已連8年負成長。內政部統計，11月新生兒1萬2557人雖創今年新高，但今年累積新生兒僅12萬2360人，若要超越去年，12月須有至少1萬3211人出生，頗具考驗，龍年出生數恐面臨連9年下降危機。內政部今天公布2024年11月戶口統計資料，出生數為1萬2557人，平均每3.4分鐘出生1名嬰兒，年粗出生率為千分之6.55，比去年同月增加1285人，也較10月增加487人。其中粗出生率最高縣市為雲林縣，其次為台東縣、連江縣；最低為基隆市，再來是嘉義市、新北市。台灣新生兒數已連續8年負成長，攤開近年新生兒人數數據，2019年為17萬7767人、2020年16萬5249人、2021年15萬3820人、2022年13萬8986人、2023年13萬5571人。以往「龍寶寶」數量都會特別高，但今年適逢龍年，整體新生兒人數仍走低，今年截至11月累計新生兒僅12萬2360人，與去年全年相較，仍差距1萬3211人，今年12月出生數能否超越受矚目。此外，今年總人口數也已連續11個月負成長，截至今年11月底人口數為2340萬2795人，平均每天減少33.37人，與去年同月比較減少1萬2213人，與10月比較則減少9人。以死亡數來說，今年11月人口死亡數為1萬5632人，平均約每2.8分鐘死亡1人，年粗死亡率為千分之8.15，較去年同月減少333人，比10月增加181人。就縣市而言，粗死亡率最高前3名是嘉義縣、雲林縣與台東縣；最低為金門縣、新竹市與桃園市。社會增加部分，11月遷入人口數為8萬2885人，比10月減少4606人；遷出人口數為7萬9819人，較10月減少5625人，淨遷入人口數為3066人。此外，截至11月底，0至14歲人口數為274萬5637人，占總人口比率11.73%；15至64歲人口數為1618萬4042人，占69.15%；65歲以上人口數為447萬3116人，占19.11%。（編輯：林興盟）1131210