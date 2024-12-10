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衛生福利部疾病管制署今（10）日表示，本流感季自今(2024)年10月1日起截至12月9日累計309例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多(占59%)，另死亡病例累積61例，其中98%未接種本季流感疫苗；死亡數為近十年同期最高。疾管署說明，國內上週(12/3-12/9)新增13例新冠併發重症本土病例，較前一週(11/26-12/2)18例下降，自今年9月1日起截至12月9日，新冠併發重症本土病例累計388例，其中83例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中自10月1日起通報之確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達98%以上。疾管署統計，截至12月8日止，公費流感疫苗接種數約552.6萬人次（疫苗使用率約83.9%），低於去年同期（607.3萬人次），另全國65歲以上長者流感疫苗接種率為42.6%，學齡前幼兒則為58.5%，皆尚未達接種目標；新冠疫苗仍持續高於去年，已累計接種159.7萬人次，為去年同期(60萬)約2.7倍。疾管署表示，隨著時序入冬，已進入呼吸道病毒活躍時期，加以年末聖誕跨年、探親旅遊等活動頻繁，疾病傳播風險上升，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以獲及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。