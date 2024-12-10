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▲今（10）日胡宇威（左起）、苗可麗、蔡昌憲出席《我們這一攤2》記者會。（圖／三立提供）

▲胡宇威已經有第一季的經驗，給其他成員建議。（圖／三立提供）

男星蔡昌憲目前手中有3個副業，除了演藝事業外，副業也做得風生水起，今（10）日他與胡宇威、苗可麗、蔡昌憲出席《我們這一攤2》記者會，透露自己經營4年的水餃店已經收攤，賠了超過上百萬，目前咖啡廳也沒有在管理，只剩下情趣用品和餐酒館還在經營，情趣用品副業甚至還破億。胡宇威、苗可麗和蔡昌憲在記者會現場親自動手製作刈包，展現熱情與手藝，為活動拉開序幕，令人期待他們在節目中的表現。這次3位主持人各司其職，胡宇威是主廚，蔡昌憲是財務長，苗可麗則是CEO兼公關加洗碗，苗可麗這次體驗擺攤，最大的感想就是太辛苦了，好在有許多鮮肉陪在旁邊，日前有網友拍到一段苗可麗坐在小板凳上洗碗畫面，粉絲還一直要求她罵自己，苗可麗哭笑不得說：「不能隨便亂罵啦！」粉絲就說自己都睡不好，她只大聲罵說：「緊去睏啦！」蔡昌憲從小就愛吃爸爸包的水餃，2020年開始經營水餃品牌，不過他稍早受訪時坦言前陣子已經收攤，「水餃收一陣子了，成本真的沒有抓好，品牌原本是為了爸爸，不過未來還是會用新的方式去呈現，是為了家裡也是為了健康。」不過蔡昌憲手上的副業還有一家餐酒館和情趣電商品牌，他表示電商方面滿賺錢，過去年年營收破億，當初投資百萬現在已經回本，有和其他股東一起合作，旗下員工也有3、40人，希望未來發展能越來越好。胡宇威由於有第一季的經驗，笑說太多意見時真會讓自己發瘋和煩躁，蔡昌憲說：「他堅持起來很硬，連可麗姐都會怕，拜託堅持可以少一點嗎！」但他們都承認胡宇威是一位很會把關的人，擺攤也非常需要。而這次許多粉絲排隊2小時多就是為了吃他們做的料理，胡宇威有些矛盾的說：「人多有時喜歡，有時不喜歡，因為做主廚有時感覺自己一身都很油膩。」苗可麗立刻吐槽：「你以為他們真來吃東西的嗎？都是為了看你啦！」但她也笑自己這次收錢有少收、多收，也有沒收，消費者自己都會說沒收到，而且這次他們也體驗到夜市的溫暖，當自己缺少一樣料理食材時跑去跟隔壁攤借，對方二話不說就給。