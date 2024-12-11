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▲蘋果AirPods 4 ANC版耳機，售價5990元，支援通透、適應性和降噪模式。（圖／記者周淑萍攝）

▲蘋果AirPods 4 ANC版(左)外型和AirPods Pro 2(右)相似，耳機柄都較短。（圖／記者周淑萍攝）

▲蘋果AirPods 4 ANC版耳機售價5990元，比標準版的4490元貴了1500元，此外，這次盒裝內不提供充電線。（圖／記者周淑萍攝）

▲蘋果AirPods 4 ANC版充電和提供無線充電，但不具備magsafe的磁吸能力。（圖／記者周淑萍攝）

▲蘋果AirPods 4 ANC版雖然貴上了1500元，但多了更完整的功能。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果AirPods 4 主動降噪款(ANC)日前正式開賣，如果是首波預購的應該近期都拿到耳機了，還在觀望的人，如果正在猶豫該買AirPods 4標準版還是AirPods 4 主動降噪款的話，《NOWnews》近日取得實機，建議真的可以直接捏上去，ANC版本比標準版貴了1500元，但增加了超級實用的主動降噪，實際測試，降噪直逼AirPods Pro Pro 2，且舒適性大勝。蘋果AirPods 4耳機，在今年9月跟著iPhone 16系列同步亮相，上月台灣正式開賣，近日應該陸續到貨，AirPods 4有標準版和主動降噪款，其中AirPods 4 主動式降噪款 (ANC) 在開放式耳機中首度加入主動式降噪功能，意味著使用者可以有開放式的舒適感，同時兼具降噪的能力，可以解決多數降噪耳機用入耳式設計帶來的不適感。AirPods 4 ANC耳機整體設計延續 AirPods Pro 風格，耳柄稍短，整體更貼合耳廓，提升佩戴穩定性，大小有點類似Pro 2。為了在舒適性和主動降噪上達到平衡，官方有提到，設計期有借助3D 攝影測量與雷射測繪等建模工具，累積超過 5000 萬筆個體資料點進行分析，讓耳機外部比例和輪廓角度都能進行優化，適合更多人的耳型，讓全新AirPods 4達到更好的舒適性同時也能維持穩定度。還有一點也是穩定耳機的關鍵，就是重新設計內部佈局，其中包括現在位於耳機柄中的 Apple H2 晶片和電池模組，有助於打造更緊湊的設計，為更多使用者提升佩戴舒適度，並改善通氣和聲學效果。耳機柄的部分縮短了，同樣提供力度感應器，捏一下是播放、暫停、接聽電話等，按兩下結束通話、播放下一首，按三下播放上一首，長按可以啟用Siri，但沒有滑動調整音量，要調整音量時就必須拿起手機控制，耳機柄的功能大致上還是都有提供，同時也刻意和Pro 2有些微的功能差別。AirPods 4 ANC版本的充電盒比上一代縮小10%，和 AirPods Pro 2相比可以明顯感覺到變小許多，充電盒採用USB-C 充電，且機身上完全移除所有實體按鍵，如果要跟非蘋果裝置藍牙配對或恢復原廠設定，可以按兩下充電盒正面接近 LED 指示燈的區域就能啟動配對，重複三次按兩下的動作可以重設裝置。此外，充電盒還偷塞了揚聲器，可於用在「尋找」時，協助定位，但這次盒裝內已經沒有提供電源線、Apple 貼紙了。AirPods 4 ANC是開放式耳機，對於降噪來說少了物理性的隔絕，但實際與Pro 2的降噪效果相比，已經達到約8成的水準，表現相當出色，像是辦公室機械鍵盤聲、生活雜音、正常對話的人聲都可以消除8成。配置H2 晶片可以解鎖智慧音訊，像是，語音隔離、Siri 互動，可以點頭或搖頭來回應 Siri 的通知，以及與 AirPods Pro 2 相同的超低噪音麥克風。以沒有耳塞的外形，這樣的消噪水準，真的給推！除了有主動降噪還提供通透模式可以聽音樂還能接受外界環境音，戴起來舒適性更佳；以及，適應性音訊 可以根據所處的環境自動調整「通透模式」和「主動式降噪」。同時配置對話感知，只要直接開始說話， 就會降低媒體音量，並等對話結束後再調回原本設定。先從優點來說，AirPods 4 ANC有絕佳的舒適性再加上夠水準的降噪，會是有長時間配戴需求用戶的優先選擇，舒適性也是網友大推的關鍵。如果正在AirPods 4標準版和ANC版之間思考需要不需要多花1500元，整理了一下，1500元多了哪些功能？包含降噪、通透模式、適應性音訊、對話感知、無線充電盒、充電盒有揚聲器等，感覺這兩款的決定不算太難。至於要在AirPods Pro 2之間進行選擇可能相對難一點了，因為以音質跟降噪效果來看，AirPods 4 ANC確實都會差了一些，對於音質有要求者可能要先試聽過再決定，另外AirPods 4 ANC最大優勢就是配戴的舒適性，但開放式設計，較容易鬆脫，配戴上需要多留意，一個甩頭撥髮有可能耳機就噴飛出去。如果注重長時間佩戴的舒適性，又有降噪需求，那麼選擇AirPods 4的ANC版本會是更佳選擇。◾AirPods 4 售價 4,490元◾AirPods 4具主動式降噪售價 5990元◾AirPods Pro 2售價7490元