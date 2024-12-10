我是廣告 請繼續往下閱讀

日本「蘋果病」疫情逐漸升溫，日媒指出，全日本指定醫療機構中的患者平均數，已逼近10年內新高水準，流行病疫情專家正呼籲採取感染控管措施。根據NHK報導，截止至12月1日為止，全日本約3000家指定醫療機構，每家醫療機構的平均患者數為0.89人，已經逼近日本10年內病例數最高峰的2018年，相較於再前一周的平均更是增加0.38人。報導提到，在日本全境之中，患者平均數量又以埼玉縣為最高，東京都、神奈川縣、千葉縣數量也緊追在後，每家醫療機構平均都有2例以上。「蘋果病」的正式名稱為傳染性紅斑症（Erythema inrectiosum），是由細小病毒B19所引起，可透過飛沫、接觸感染者的餐具或用具等方式傳染，初期症狀並不明顯，可能會出現一般感冒會出現的狀況，發燒、疲倦、頭痛、流鼻水等症狀為主，1至2週後，臉頰開始出現紅疹、軀幹與四肢亦可能出現紅絲斑。蘋果病主要流行於兒童，但如果從未感染過蘋果病的孕婦首次感染，可能會導致流產或胎兒畸形。日本婦產科和傳染病學會敦促孕婦採取洗手、戴口罩等預防措施，並避免接觸感染者或有感冒症狀的人。