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美國總統當選人川普將在明年1月20日就職，外界關注總統賴清德是否按往例指派立法院長組跨黨派祝賀團赴美；對此，資深媒體人黃揚明表示，賴清德在今（10）日與立法院長韓國瑜的互動，可說釋放出希望朝野和解的訊號；但黃也示警國民黨要小心，因為這舉動有分化藍營的味道。有媒體報導指出兩人上午共同出席台灣民主基金會「第十九屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」之際，多次交頭接耳，賴清德更祝福「一路順風」，被視為擬派韓國瑜代表出席。黃揚明今日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，賴清德目前可說是釋放了希望朝野和解的訊號，這代表賴願意讓過去陳水扁任職總統時，委派當時的立法院長王金平訪美的慣例回歸，值得肯定。黃揚明直言，為了台灣好，應由韓國瑜訪美，這沒有任何疑問，但賴清德的舉動同時也有分化藍營的味道，綠營在試圖把藍營內部分化成多個陣營，所以國民黨要小心，綠營會不會提出不得阻擋人事、預算案的附加條件，之後會用什麼樣的方式對付在野黨，還要再觀察。