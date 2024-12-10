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▲泰勒絲演唱會為美國帶來的經濟效益，還超過不少國家的GDP，相當驚人。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰勒絲願意和工作人員一起分享利益，建立良好的形象。（圖／美聯社／達志影像）

才結束沒多久的泰勒絲「時代」巡演，不僅創下收入最高巡迴演出紀錄、據估計至少20億美元（約合台幣650億餘），更驚人的是，她拿出其中的1.97億美元（約合台幣64億）給所有參與的演職員做為酬勞外的分紅，約是總收入的1/10，而且連負責運送相關裝備、器材的司機和保全人員都有，難怪她受到那麼多人的愛戴，因為願意與工作人員共享利益的巨星，為數實在不算多。泰勒絲的「時代」巡演進行超過一年半、跑了全球5大洲，根據彭博社經濟推估，光是「時代」巡演在2023年的部分，泰勒絲就為美國帶來43億美元的GDP，這個數字比 43 個國家都還要多。因此新加坡今年據稱砸下每場演唱2、300萬美元的費用搶下她在東南亞國家的獨家演出主辧權，附近地區的粉絲必須到新加坡去看她的表演，還引起熱烈話題。不僅個人吸金實力驚人，泰勒絲更熱中和團隊人員一起共享利益。根據《時人》報導，這次有資格分紅的除了舞群、樂手、編舞、妝髮人員、製作人員、音響人員、服裝管理人員外，連樂器技術人員、舞台布景搭建的木工、運送裝備的卡車司機、辦理伙食人員、健身教練、相關商品販售人員、演唱會紀錄片拍攝人員也包括在內。雖然人數太多、大家分到的數字和她的收入遠不能相比，可是有這分心仍是令所有人很感動。