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儘管全球電動車銷售陷入低潮，但是越南的電動車市場卻維持穩定成長。越南電動車龍頭VinFast逆勢而上，豪砸近百億台幣建設第2座工廠，誓言於明年將年產量翻倍，不僅穩固市場龍頭地位，更要為電動車市場注入全新活力。越南電動車市場迎來大突破，其中又以VinFast遙遙領先。Vingroup已啟動河靜省永昂經濟區內第2座VinFast電動車工廠的建設，預計成本高達7.3兆越南盾（約95億台幣），工廠預計在8個月內完成首期建設，由集團旗下房地產部門Vinhomes負責施工。新工廠將專注於生產VinFast旗下最受歡迎的VF 3和VF 5兩款車型，並搭載來自同區內VinES工廠生產的電池。首階段產能預計達到每年30萬輛，未來有望進一步擴大，於2025年7月開始投產，創造6000個就業機會。Vingroup副董事長兼總經理阮越光表示：「這座新廠不僅是VinFast快速擴張的重要里程碑，也為進一步提升市場領導地位奠定基石。」截至今年10月底，VinFast已交付超過5萬1000輛電動車，穩居越南市場第一，並透過擴大產能、預購訂單及經銷網絡，進一步拉開與競爭對手的差距。Vingroup也計畫在永昂經濟區追加投資4兆越南盾（約51億台幣），打造物流與港口綜合區。永昂經濟區自2006年成立以來，已吸引包括台灣台塑集團在內151家企業入駐，僱用近2萬名勞工，成為越南產業發展的重要樞紐。