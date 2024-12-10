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▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

▲瓊瑤在12月4日辭世當天清晨，寫下了最後一封親筆信。（圖／翻攝瓊瑤秘書臉書）

華語言情小說教母「瓊瑤」於12月4日離開人世，享壽86歲，消息震撼華語世界。瓊瑤驟逝後，秘書遵照她的遺願代為在臉書公開死訊，近期也公開了瓊瑤生前最後一封親筆信，內容曝光也讓大批粉絲淚水潰堤。瓊瑤在12月4日辭世當天清晨，寫下了最後一封親筆信，內容先是感謝秘書長達淑玲長達20多年的陪伴，直言「」，兩人關係親密早已如同母女。隨後瓊瑤也開始交代最掛念的一件事，「（影片）」。秘書看見瓊瑤留下的最後親筆信後，難過不已但也完成了她的遺願，「我最摯愛的瓊瑤阿姨，這是您最後交代我的一件事情，傷心、懷念、但尊重您，現在的我真的不捨得，更無法言語，請各位朋友體諒！謝謝！」此外，瓊瑤家屬在日前透過臉書表示，會謹遵瓊瑤曾經的叮嚀和遺書上的囑咐，「告別式將不設公祭，也不舉行任何媒體會或紀念活動，不佔用社會資源。在此刻希望大家給予我們家人一些時間與空間緩和悲痛的心情。」目前瓊瑤阿姨暫定於明（11）日下午，在陽明山上舉行「花葬」，粉絲可到場送阿姨到人間的終點，並祝福她開啟新的旅程，但勿帶任何祭品、香火與花束。