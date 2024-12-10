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美股週二開盤漲跌互見，那斯達克指數早盤來到19887點新高，市場靜待本周將出爐的關鍵通膨數據。美股四大指數今日早盤，道瓊工業指數跌逾150點開出，那斯達克指數漲約100點，標普500指數漲0.1%，費城半導體指數跌0.8%。個股部分，特斯拉開盤持續強勢走高，直接衝破400美元關卡，最高來到407美元；輝達也止跌回升，開盤一度衝破140美元大關，來到141.5美元。本周市場焦點將是美國時間周三公布的消費者物價指數 (CPI)，這是美國聯準會下周貨幣政策會議前最後一個重要的通膨數據。三菱日聯銀行外匯策略師哈德曼（Lee Hardman）指出，只有明天的 CPI 報告非常糟糕，市場才會降低本月降息的預期，貨幣市場目前預估，美國聯準會下周降息1碼的可能性約為80%。