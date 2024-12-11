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（中央社首爾10日綜合外電報導）南韓集會遊行常見到群眾唱歌、舞蹈與呼口號，但這回響應彈劾總統尹錫悅的示威群眾中，有許多年輕人手持應援偶像的手燈，隨著現場響起的K-POP音樂，高喊彈劾尹錫悅的口號。路透社報導，自上週尹錫悅宣布實施戒嚴未果以來，數以萬計的抗議民眾無畏逼近零下的低溫，持續聚集位於南韓首都首爾的國會大廈外示威。示威現場播放南韓流行女團aespa的科技舞曲新歌Whiplash，抗議民眾順著節奏，高喊「彈劾、彈劾、彈劾尹錫悅」的口號。主要是年輕一輩的示威者同聲吶喊，整齊劃一揮舞手燈，高舉寫有標語和網路迷音的旗幟等畫面，瘋傳各大社群媒體。南韓曾面臨一連串軍人干政，自1980年代民主紮根以來，抗爭不斷出現，往昔因勞權、鄰國北韓威脅及抗議政府失職的示威，曾不時演變為暴動。現年36歲婦女李瑟琪（Lee Seul-gi,音譯）是韓流男團ATEEZ的粉絲，她說，這次的彈劾抗爭變得比較平易近人。在2016年以前，燭光曾在許多南韓示威中受到矚目，並在往昔導致前總統朴槿惠遭彈劾的多場大型集會中扮演要角。但李瑟琪表示：「往昔的集會可能有點暴力和嚇人。但手燈與南韓流行音樂降低了隔閡。」法新社引述韓聯社（Yonhap）報導，尹錫悅宣布實施戒嚴未果後，南韓當局今天禁止更多的高階官員離境。調查人員正在偵辦尹錫悅及其黨羽（許多是他高中校友）涉嫌叛亂罪的一系列不尋常事件。韓聯社報導，南韓警察廳廳長趙志浩（Cho Ji-ho）和兩位警界高層今天成為最新被限制出境的涉案人員。南韓當局已限制出境的涉案人員還包括前防長、前內政部長、被任命為戒嚴司令的陸軍參謀長朴安洙（Park An-su）以及國軍防諜司令官呂寅兄（Yeo In-hyung）。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1131210