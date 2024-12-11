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手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」母公司聯發國際餐飲事業股份有限公司公告11月合併營收5,888萬元，受惠「UG樂己」11月再添大巨蛋、林口二間新門市，在新門市業績貢獻下，繳出淡季不淡的好成績，並較去年同期成長28%，累計前11月合併營收6.29億。聯發國際表示，「UG樂己」目前累積門市數已達8間，平均單店日銷售量達千杯以上，11月因棒球12強賽事帶動大巨蛋門市業績，創下四小時銷量破千杯的新高紀錄。隨著「UG樂己」口碑效益持續發酵，聯發國際也啟動「UG樂己」台灣合作及加盟計畫，廣邀有創業夢想加盟主一起加入，協力搶攻台灣市占率。而在海外事業方面，已同步啟動美國和香港等地的「UG樂己」拓展計劃，預計明年將台灣的特色新茶飲推廣至全世界。為因應「UG樂己」海內外展店計畫，聯發國際持續招聘餐飲人才加入，職缺涵蓋門市管理、區域督導等多領域儲備人才，對此公司祭出優渥薪資和完善的培育與升遷管道，並設立員工持股信託和員工內創辦法等制度，門市並享有杯數獎金和門市分紅等高福利獎金，門市店長有機會挑戰百萬年薪。聯發國際進一步解釋，公司將依照員工績效考核給予庫藏股等激勵制度，員工亦可透過信託方式持股，與公司共享經營成果。門市分紅制度則以門市為單位，將依據門市業績表現發放額外的分紅獎金，增強門市團隊凝聚力；同時，公司更鼓勵員工創業展店，期望進一步廣邀有創業夢想的年輕族群，與公司共創佳績，一起打造新茶飲店王。