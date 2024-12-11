中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今（11）日白天氣溫回升，晚上東北季風增強，桃園以北，包括大台北平地的降雨機率提高，雨勢持續到週五（12/13），週六（12/14）冷氣團南下，雨勢趨緩，但氣溫又再降低，北台灣低溫僅剩12至14度，局部平地最低溫不到10度，冷氣團會一路影響到下週一（12/16）。
黃恩鴻表示，今天溫度進一步回升，各地白天高溫24至26度，南台灣有機會達到28度，體感溫暖，各地早晚低溫則是16至18度，部分平地會更低溫，明天晚上東北季風增強，北台灣降溫更明顯。週四、週五，北部16至20度，中部16至25度、南部18至27度、東北部17至19度、東部19至22度、東南部19至24度。
降雨方面，今天白天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮有局部降雨，入夜東北季風增強，桃園以北、大台北平地、宜蘭、花蓮的降雨機率更高。
週六、週日大陸冷氣團南下侵台，溫度明顯下降，預估低溫，中部以北和宜花12至14度，空曠地區跌破10度，南部、台東13至17度，澎湖15至17度，金馬10至12度，體感最冷的時段是週日清晨和下週一清晨。
雖然氣溫降低，但好在週末水氣較少，降雨相比週四、週五有所趨緩，只有基隆北海岸、宜花有短暫雨，桃園以北、台東則是零星雨勢，提醒民眾，週末沿海及離島風力偏強，容易有較大風浪，浪高有機會接近2至4米。
🟡今天空氣品質
今天高壓出海，環境風場為偏東風，西半部擴散條件較差，清晨至上午污染物易累積，午後臭氧濃度易上升，晚起東北季風增強，迎風面擴散條件普通，下風處污染物容易累積。
清晨桃園以北及彰化至臺南地區易有局部霧或低雲影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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降雨方面，今天白天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮有局部降雨，入夜東北季風增強，桃園以北、大台北平地、宜蘭、花蓮的降雨機率更高。
週六、週日大陸冷氣團南下侵台，溫度明顯下降，預估低溫，中部以北和宜花12至14度，空曠地區跌破10度，南部、台東13至17度，澎湖15至17度，金馬10至12度，體感最冷的時段是週日清晨和下週一清晨。
雖然氣溫降低，但好在週末水氣較少，降雨相比週四、週五有所趨緩，只有基隆北海岸、宜花有短暫雨，桃園以北、台東則是零星雨勢，提醒民眾，週末沿海及離島風力偏強，容易有較大風浪，浪高有機會接近2至4米。
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今天高壓出海，環境風場為偏東風，西半部擴散條件較差，清晨至上午污染物易累積，午後臭氧濃度易上升，晚起東北季風增強，迎風面擴散條件普通，下風處污染物容易累積。
清晨桃園以北及彰化至臺南地區易有局部霧或低雲影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。