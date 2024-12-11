我是廣告 請繼續往下閱讀

▲週三晚上至週五，東北季風水氣增多，新竹以北的降雨機率提高，週六冷氣團轉為乾冷。（圖／中央氣象署）

▲台灣本週會遇到2波冷空氣導致降溫，週末的冷氣團相當有感。（圖／中央氣象署）

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今（11）日白天氣溫回升，，雨勢持續到週五（12/13），週六（12/14）冷氣團南下，雨勢趨緩，但氣溫又再降低，黃恩鴻表示，今天溫度進一步回升，，部分平地會更低溫，明天晚上東北季風增強，北台灣降溫更明顯。週四、週五，北部16至20度，中部16至25度、南部18至27度、東北部17至19度、東部19至22度、東南部19至24度。降雨方面，今天白天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮有局部降雨，週六、週日大陸冷氣團南下侵台，溫度明顯下降，，體感最冷的時段是週日清晨和下週一清晨。雖然氣溫降低，但好在週末水氣較少，降雨相比週四、週五有所趨緩，，提醒民眾，週末沿海及離島風力偏強，容易有較大風浪，浪高有機會接近2至4米。今天高壓出海，環境風場為偏東風，西半部擴散條件較差，清晨至上午污染物易累積，午後臭氧濃度易上升，晚起東北季風增強，迎風面擴散條件普通，下風處污染物容易累積。清晨桃園以北及彰化至臺南地區易有局部霧或低雲影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。