我是廣告 請繼續往下閱讀

瓦城泰統集團公布11月營收4.51億元，年增10.77%；累計今年1至11月營收55.70億元，年增6.48%，雙雙創下歷史同期新高。在百貨周年慶與年末節慶檔期的帶動下，推動整體營運表現持續成長，集團也宣布2025年推動「四大核心策略」，利用黃金五年邁向「30500目標」，也就是2030年將達30品牌500店。為迎接尾牙及春酒旺季，瓦城集團自11月1日起至明年2月28日推出涵蓋五大品牌的尾牙春酒專案，提供多樣化的餐飲選擇以滿足不同的聚餐需求。其中「瓦城」與「時時香」表現尤為突出，進一步帶動整體業績成長。集團展店腳步穩健推進，2024年底將在環球購物中心A8開設樂子桃園首店，集團積極推進多品牌深化地區性經營效益，實現規模與效率雙向提升，將持續為集團注入成長動能，推動2024年營運再創高峰。展望2025年，瓦城集團將延續精準展店策略，設定全年雙位數展店目標，鎖定百貨商場與主要商圈，進駐多個優質商場及核心商圈。同時，集團將持續評估各地有潛力的區域，精準選址，以「瓦城」與「時時香」為主要發展品牌，進一步擴大市場版圖，強化品牌的市場滲透力與影響力。在新品牌發展方面，瓦城集團透露，將深入洞察不同商圈的特性與消費需求，推出量身打造的品牌，以滿足多元化的市場需求。集團專注於因地制宜地設計品牌布局，緊扣區域特色與消費趨勢，實現品牌與市場的最佳契合。透過多品牌策略，不僅強化了市場競爭力，更持續拓展新興商機，為未來的多元化發展打下穩固基礎，展現了領先業界的創新與前瞻布局能力。瓦城集團將於2025年正式進軍美國市場，首家門店選址洛杉磯，預計於9月試營運，目標全年開設2間門店。作為集團全球化布局的重要一環，美國市場的開拓將為瓦城注入全新成長動能。瓦城說明，集團將以獨創的東方爐炒連鎖化經營模式為核心，結合標準化作業流程和優質餐飲體驗，提升營運效率與顧客滿意度，進一步強化瓦城品牌在國際市場的競爭力，為全球市場的長遠發展奠定堅實基礎。2025年第一季，瓦城集團宣布，全球研發中心將正式啟用，整合菜色研發中心、廚藝學院、資源運籌中心、食品安全中心與物流中心五大核心功能。此研發中心的設立將成為集團創新的核心動力，全面提升菜色創新能力、廚藝培訓與物流效率。同時，食品安全中心將進一步強化集團的品質控管能力，確保提供消費者最安心的用餐體驗。這一創舉將有力推動瓦城集團在營運效率與後勤實力上的全面提升。