我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「韓國最美鎮海櫻花4日」市場獨家，每人原價14,900起，此次雙12可再折每人1,212元。（圖／易飛旅遊提供）

▲旅天下祭出年度壓軸優惠，雙12推出「韓國釜山大邱5日計畫機票」買一送一，只要4,888元起，圖為釜山的知名景點「海雲台」。（圖／記者葉盛耀攝）

▲國泰航空推出「雙12年終限時購」活動，即日起至12月19日，國泰會員於官網預訂香港來回機票，最高可享新台幣1,212元的折扣。（圖／國泰航空提供）

雙11不夠看，雙12的優惠更多！雙12即將到來，多家旅遊業者紛紛推出優惠活動。《NOWnews今日新聞》整理各家最殺之優惠精華，像是易飛旅遊將之前雙11暢銷的「九州買一送一機票」再次回歸開賣，且雙12檔期更加碼300組，今日開搶。旅天下則將在12月12日上午9時於官網、全台門市推出「機票、團體旅遊買一送一」，最優惠是「韓國釜山大邱5日計畫機票」買一送一只要4,888元起此次易飛旅遊「1212激省有感節」，商品皆限時限量，活動期間為12月11日至12月13日，每天中午12:00準時開搶。，另還有精選日、韓、東南亞、歐洲等多隻熱門行程，優惠直降最高6,000元，所有國外團體超值行程，還可疊加會員網路下單再減300元的優惠。另也推出三重優惠，此次第一重，12月11日（三）-12月13日（五）每天中午12:00，開放搶購雙12限量爆款商品，售完即止。第二重活動則是下單就減，日韓東南亞等國外團體，部分商品第二人減1,212元，推薦「日本大阪機加酒 5日」，入住心齋橋市區飯店，早去晚回，1萬5,900元起（含稅）；「日本東京機加酒5日」，1萬5,500元起（含稅），入住飯店步行1分鐘到地鐵。另外也有歐洲、中東亞非長線行程，每人折1,212元。活動第三重，則針對加購機場接送服務，原價999元，下殺至85折，活動期間加購esim/sim卡，最高打8折。旅天下的雙12活動，於12月12日上午9時於官網、全台門市推出「機票、團體旅遊買一送一」、「機加酒自由行1萬2,122元起」、「跟團一口價」最低1萬1,212元起，售完為止。其中的「至於團體旅遊也有「買一送一」，去日本浪漫踏雪「花卷龍泉洞.淨土之濱.採果5日」入住三晚溫泉、「大阪環球影城.清水寺5日」、「東京迪士尼.富士山美景.溫泉6日」、「泰國鄭王廟泰服體驗.暹邏灣5＋1日」、通通第二人免費！最低價3萬3,800元，等於一人只要1萬6,900元起。為迎接雙12，國泰航空推出「雙12年終限時購」活動，即日起至12月19日，國泰會員於官網預訂香港來回機票，最高可享新台幣1,212元的折扣。優惠涵蓋三種艙等，滿足不同旅客的需求：使用優惠編號「HKG1212 」預訂商務艙或特選經濟艙可享 1,212元折扣（限首 150 張機票）；優惠編號 HKG300 預訂經濟艙可享300元折扣（限首 2,000 張機票）。數量有限，換完為止。