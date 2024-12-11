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▲金塊當家球星Nikola Jokic被評為是本季最佳球員之一。（圖／美聯社／達志影像）

▲NBA盃8強出爐，對戰時間表。（圖／自NBA Communications Ｘ平台）

2024-25球季美國職籃NBA進行約4分之1賽季，美國媒體也整理出近期最受關注的5大話題，其中LeBron James生涯能否追逐更多的傳奇成就，最受矚目。即將滿39歲的Los Angeles Lakers球星LeBron James，本季數據顯示其狀態有所下滑，讓外界對這位四屆NBA總冠軍得主未來的職業生涯充滿討論。LeBron不僅擁有NBA歷史總得分王的頭銜（累計超過38,000分），更曾19次入選全明星陣容，堪稱籃球史上的傳奇人物。隨著LeBron接近退役，媒體與球迷開始關注誰將接替他成為下一代聯盟的門面。Boston Celtics前鋒Jaylen Brown在對陣Detroit Pistons的比賽中，因對對手做出不雅手勢，被聯盟處以25,000美元罰款。這起事件引發了廣泛討論，部分球迷認為聯盟的處罰過於嚴厲，而另一些人則支持NBA對球場紀律的維護，強調應以專業性為先。NBA分析師Shaquille O’Neal和Charles Barkley最新發布的2024-2025賽季球員排名榜單引發熱烈討論。Nikola Jokic、Giannis Antetokounmpo和Luka Doncic穩居前三，而LeBron James排名第五，Stephen Curry則位列第六。這份榜單讓球迷們各抒己見，尤其對LeBron和Curry的位置充滿爭議。雖然NBA近期簽下770億美元的電視轉播合約，但美國國內的電視收視率卻有所下滑。一些評論家認為，國際球星如Nikola Jokic和Luka Doncic的迅速崛起，可能讓部分本土觀眾失去關注焦點。如何在進一步全球化的同時穩定美國本土市場，成為聯盟的當務之急。NBA季中錦標賽進入緊張刺激的淘汰賽階段，隨著小組賽結束，八支球隊脫穎而出，進入單淘汰賽事，爭奪最後的冠軍榮耀。進入四強的隊伍將前往拉斯維加斯，參與美國時間12月14日的準決賽與12月17日的總決賽，每位冠軍隊球員將獲得51.5萬美元的獎金。