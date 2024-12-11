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▲根據美國媒體《True Blue LA》記者Eric Stephen的報導，洛杉磯道奇隊目前各項條件方面都很吸引佐佐木朗希，考慮的原因不純粹是金錢，他更重視環境。（圖／美聯社／達志影像）

「令和怪物」佐佐木朗希於季後透過入札制度挑戰大聯盟，將在本週美國職棒冬季會議（Winter Meetings）正式宣布入札申請。佐佐木選擇放棄滿25歲後有機會簽下巨額合約的可能性，堅定提前挑戰大聯盟，這一決定意味著他現階段可能少賺近百億台幣。對此，其經紀人Joel Wolfe在冬季會議記者會上揭露了背後的兩大關鍵原因，與佐佐木的個人信念與對棒球的夢想密不可分。針對佐佐木為何不等到25歲再挑戰大聯盟的問題，Wolfe進一步解釋：「許多人認為，只要再等兩年，佐佐木就能像山本由伸一樣簽下一份巨額合約，但這並非保證。棒球世界充滿變數，尤其是對投手而言，傷病風險不可忽視。佐佐木曾多次面對肩膀傷勢，因此選擇在自己健康狀態最佳的時候，立即挑戰大聯盟。」除了避免傷病風險，佐佐木選擇提前挑戰大聯盟的另一個原因是他對美國職棒的熱愛，根據大聯盟規定，未滿25歲的國外職業選手只能以國際業餘選手身份簽約，這意味著他將只能獲得小聯盟合約，並受到薪資上限的影響，若最高簽約金為700萬美元（約合2.26億新台幣），千葉羅德則可獲得20%的入札金，約140萬美元（約合4537萬新台幣）。