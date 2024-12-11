「令和怪物」佐佐木朗希於季後透過入札制度挑戰大聯盟，將在本週美國職棒冬季會議（Winter Meetings）正式宣布入札申請。佐佐木選擇放棄滿25歲後有機會簽下巨額合約的可能性，堅定提前挑戰大聯盟，這一決定意味著他現階段可能少賺近百億台幣。對此，其經紀人Joel Wolfe在冬季會議記者會上揭露了背後的兩大關鍵原因，與佐佐木的個人信念與對棒球的夢想密不可分。
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針對佐佐木為何不等到25歲再挑戰大聯盟的問題，Wolfe表示：「這個問題我被問了至少1000次，尤其是業內人士，但對佐佐木來說，人生中沒有絕對，他的經歷教會他，所有事都不能視為理所當然。」
Wolfe進一步解釋：「許多人認為，只要再等兩年，佐佐木就能像山本由伸一樣簽下一份巨額合約，但這並非保證。棒球世界充滿變數，尤其是對投手而言，傷病風險不可忽視。佐佐木曾多次面對肩膀傷勢，因此選擇在自己健康狀態最佳的時候，立即挑戰大聯盟。」
除了避免傷病風險，佐佐木選擇提前挑戰大聯盟的另一個原因是他對美國職棒的熱愛，Wolfe提到：「佐佐木從高中時期便將進入大聯盟視為終極夢想。他從小以達比修有、田中將大、松坂大輔等日籍大聯盟球星為榜樣。在參加世界棒球經典賽（WBC）時，他與大聯盟球員的交流再次加深了赴美的決心，讓他確信這就是他現在想要完成的事。」
大聯盟[「25歲規則」 最高簽約金700萬美元
根據大聯盟規定，未滿25歲的國外職業選手只能以國際業餘選手身份簽約，這意味著他將只能獲得小聯盟合約，並受到薪資上限的影響，若最高簽約金為700萬美元（約合2.26億新台幣），千葉羅德則可獲得20%的入札金，約140萬美元（約合4537萬新台幣）。