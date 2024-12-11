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▲大谷翔平原本目標在明年開幕戰登板，但卻因為傷勢可能延後。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇球星大谷翔平於今（11）日首度公開分享左肩復健進度。在媒體聯訪中，大谷提到復健訓練的進度：至於打擊方面，大谷表示目前僅能調整打擊姿勢，尚未開始揮棒或實戰練習。對於此次受傷，大谷坦言：「每次傷病都讓人有重新審視自我的機會，並從中獲得新的體悟，這段復健過程讓我學到了不少。」大谷原計劃於2025年3月日本海外開幕戰復出，並以投手身份登板，如今看來可能性已大幅降低。大谷坦承，儘管肩膀復健進展順利，但要完全恢復投手狀態仍需時間。根據球團的規劃，更傾向讓大谷以打者身份迎接新賽季。道奇隊內部消息指出，球隊對大谷的投手復出採取謹慎態度，並將目標聚焦於大谷的健康狀態。根據以往手術案例，肩膀完全恢復通常需要更長的時間，因此球隊對他的復出並未設定過於緊迫的時程。