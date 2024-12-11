洛杉磯道奇球星大谷翔平於今（11）日首度公開分享左肩復健進度。大谷在今年10月的世界大賽第2戰，在一次盜壘過程中，不慎造成左肩半脫臼，最終在賽季結束後進行手術。如今，他正積極進行復健訓練，並透露目前最快球速約達到70英里（約113公里），但距離完全恢復二刀流仍需時間。

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在媒體聯訪中，大谷提到復健訓練的進度：「目前正專注於恢復肩部的活動範圍，目標是回到正常水準。」他補充說，現階段的投球訓練以傳接球為主，球速最高達到70英里，距離恢復正常投球明顯還有一段距離。

肩膀復健進度　投打二刀流仍需時間

至於打擊方面，大谷表示目前僅能調整打擊姿勢，尚未開始揮棒或實戰練習。對於此次受傷，大谷坦言：「每次傷病都讓人有重新審視自我的機會，並從中獲得新的體悟，這段復健過程讓我學到了不少。」

▲洛杉磯道奇在世界大賽G5中克服5分落後，以7：6擊敗紐約洋基，摘下第8座冠軍。大谷翔平目標明年開幕戰登板，並在休賽季評估左肩脫臼是否需手術治療。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平原本目標在明年開幕戰登板，但卻因為傷勢可能延後。（圖／美聯社／達志影像）
日本開幕戰復出投球機會渺茫

大谷原計劃於2025年3月日本海外開幕戰復出，並以投手身份登板，如今看來可能性已大幅降低。大谷坦承，儘管肩膀復健進展順利，但要完全恢復投手狀態仍需時間。根據球團的規劃，更傾向讓大谷以打者身份迎接新賽季。

道奇隊內部消息指出，球隊對大谷的投手復出採取謹慎態度，並將目標聚焦於大谷的健康狀態。根據以往手術案例，肩膀完全恢復通常需要更長的時間，因此球隊對他的復出並未設定過於緊迫的時程。

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