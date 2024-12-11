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投資者等待美國時間本週三公佈的最新消費者物價指數（CPI），觀望情緒濃，加上遭受中國反壟斷調查的輝達（Nvidia）跌勢不止，拖累台積電ADR下挫，美股主要指數全面下跌，道瓊工業指數連續4天收黑。道瓊工業指數終場下跌154.10點，或0.35％，收44247.83點。那斯達克指數下跌49.45點，或0.25％，收19687.24點。標普500指數下跌17.94點，或0.30％，收6034.91點。費城半導體下跌124.14點，或2.47％，收4894.70點。根據《CNBC》報導，CFRA Research首席投資策略師史托佛（Sam Stovall）表示，「過去一週市場一直在收窄」，「投資人正在觀望，看看這是否只是12月中旬傳統的季節性疲軟」。史托佛樂觀認為，市場年底的上漲行情並非假象，預計投資者將再次擴大投入至市場中。巴克萊銀行的分析師拉賈迪亞克沙（Ajay Rajadhyaksha）也認為，「持續上漲似乎是2024年底前阻力最小的路徑」，預期未來幾週市場仍有更多上漲空間。遭受中國反壟斷調查的輝達雖然開盤一度止跌回升，但最終還是延續前一交易日的跌幅，下跌3.74美元，或2.69％，以135.07美元作收。受到輝達疲軟影響，台積電ADR收盤下跌7.23美元，或3.63％，收191.94美元。另外，甲骨文（Oracle）第2財季業績低於華爾街預期，股價下跌12.71美元，或6.74％，收177.74美元。但也有大型科技股傳出捷報，受到推出新晶片，在量子運算領域取得重大突破的好消息激勵，Google母公司Alphabet股價上漲 9.80美元，或5.6％，收186.17美元。即將公佈的最新CPI數據可能會影響美國聯準會在12月利率會議上的決策，經濟學家預測11月總體通膨率上升0.3%，較前一年上升2.7%。