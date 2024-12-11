紐約洋基隊未能成功簽下超級巨星Juan Soto，讓球迷非常失望。根據美國媒體報導，洋基球團已重新擬定B計畫，鎖定5大補強目標，旨在加強投手輪值與打擊火力，盼能彌補戰力流失，並重返世界大賽。
📌補強方向一：投手輪值升級
1.Max Fried（左投）▶️稍早已確定簽約，8年2.18億美元
Fried 在2024賽季投出174.1局，繳出3.25防禦率和11勝10負的成績。他穩定的表現讓洋基看到與王牌 Gerrit Cole 搭檔的潛力，這對左、右手投手組合將為球隊建立強大的先發核心。
2.Corbin Burnes（右投）
這位前賽揚獎得主在2024賽季以15勝9負、防禦率2.92的成績，展現出頂級實力。Burnes 的加盟不僅能大幅提升投手深度，也將為球隊帶來關鍵時刻的制勝能力。
📌補強方向二：強化打線火力
失去 Soto 的洋基需要在打線中找到新的力量核心，以下三名球員成為補強名單中的焦點：
3.Pete Alonso（一壘手）
Alonso 是自由市場上最炙手可熱的長打好手之一，他在2024賽季擊出34支全壘打，並貢獻88分打點。他自2019年以來僅次於 Aaron Judge 的全壘打數，將成為洋基長打火力的重要補充。
4.Cody Bellinger（外野手）
Bellinger 的多功能性使他成為洋基的理想人選。他不僅能勝任一壘，也能擔任外野手，並以左打者的身份充分利用洋基球場短右外野的特性。他2024年的成績包括.266打擊率、18支全壘打與78分打點。
5.Anthony Santander（外野手）
Santander 在2024賽季刷新個人紀錄，擊出44支全壘打與102分打點。他的力量型打擊風格與洋基球場完美契合，將為球隊提供穩定的長打輸出。
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1.Max Fried（左投）▶️稍早已確定簽約，8年2.18億美元
Fried 在2024賽季投出174.1局，繳出3.25防禦率和11勝10負的成績。他穩定的表現讓洋基看到與王牌 Gerrit Cole 搭檔的潛力，這對左、右手投手組合將為球隊建立強大的先發核心。
2.Corbin Burnes（右投）
這位前賽揚獎得主在2024賽季以15勝9負、防禦率2.92的成績，展現出頂級實力。Burnes 的加盟不僅能大幅提升投手深度，也將為球隊帶來關鍵時刻的制勝能力。
📌補強方向二：強化打線火力
失去 Soto 的洋基需要在打線中找到新的力量核心，以下三名球員成為補強名單中的焦點：
3.Pete Alonso（一壘手）
Alonso 是自由市場上最炙手可熱的長打好手之一，他在2024賽季擊出34支全壘打，並貢獻88分打點。他自2019年以來僅次於 Aaron Judge 的全壘打數，將成為洋基長打火力的重要補充。
4.Cody Bellinger（外野手）
Bellinger 的多功能性使他成為洋基的理想人選。他不僅能勝任一壘，也能擔任外野手，並以左打者的身份充分利用洋基球場短右外野的特性。他2024年的成績包括.266打擊率、18支全壘打與78分打點。
5.Anthony Santander（外野手）
Santander 在2024賽季刷新個人紀錄，擊出44支全壘打與102分打點。他的力量型打擊風格與洋基球場完美契合，將為球隊提供穩定的長打輸出。