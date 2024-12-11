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▲大聯盟自由市場焦點球星Juan Soto敲定新東家，確定轉戰紐約大都會，合約金額15年7.65億美元破紀錄。（圖／取自ESPN X）

▲根據《波士頓環球報》日前報導，「紅襪已會面賽揚強投Corbin Burnes」，而洋基也正式加入這場爭奪戰。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基隊未能成功簽下超級巨星Juan Soto，讓球迷非常失望。Fried 在2024賽季投出174.1局，繳出3.25防禦率和11勝10負的成績。他穩定的表現讓洋基看到與王牌 Gerrit Cole 搭檔的潛力，這對左、右手投手組合將為球隊建立強大的先發核心。這位前賽揚獎得主在2024賽季以15勝9負、防禦率2.92的成績，展現出頂級實力。Burnes 的加盟不僅能大幅提升投手深度，也將為球隊帶來關鍵時刻的制勝能力。失去 Soto 的洋基需要在打線中找到新的力量核心，以下三名球員成為補強名單中的焦點：Alonso 是自由市場上最炙手可熱的長打好手之一，他在2024賽季擊出34支全壘打，並貢獻88分打點。他自2019年以來僅次於 Aaron Judge 的全壘打數，將成為洋基長打火力的重要補充。Bellinger 的多功能性使他成為洋基的理想人選。他不僅能勝任一壘，也能擔任外野手，並以左打者的身份充分利用洋基球場短右外野的特性。他2024年的成績包括.266打擊率、18支全壘打與78分打點。Santander 在2024賽季刷新個人紀錄，擊出44支全壘打與102分打點。他的力量型打擊風格與洋基球場完美契合，將為球隊提供穩定的長打輸出。