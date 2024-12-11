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▲大聯盟自由市場焦點球星Juan Soto敲定新東家，確定轉戰紐約大都會，合約金額15年7.65億美元破紀錄。（圖／取自ESPN X）

紐約大都會於（9）日宣布簽下自由市場最大咖球星Juan Soto，雙方達成總額15年7.65億美元（約合249億新台幣）歷史肥約，刷新職業體育史上最大合約紀錄，這筆超級合約超越去年大谷翔平與洛杉磯道奇簽訂的10年7億美元合約，引發外界熱烈討論。對於Soto這份天價合約，曾於2010年投出完全比賽的前奧克蘭運動家投手Dallas Braden在社群媒體發文表達不滿，他批評道：「這是體壇史上最高額的合約，但卻不是棒球運動最好的選手獲得，這誰能想像得到呢？」這個尖銳評論迅速在網絡掀起熱議。不少球迷在評論區附和Braden的觀點，留言質疑這筆交易是否值得，「這實在太瘋狂了。」、「Soto甚至不是最好的外野手。」、「這顯然是過譽了。」、「他將承受巨大的壓力。」在Soto簽下這份史上最大合約後，球迷在討論中普遍認為大谷翔平更有價值，「大谷翔平在所有方面都更勝一籌。」、「即使合約總額輸給Soto，但贊助收入及商業價值，讓大谷輕鬆取勝。」、「大谷的市場影響力無人能敵。」儘管外界對於Soto這份歷史肥約有諸多質疑，但也不可否認，Soto其穩定的打擊表現正是獲得大都會青睞的關鍵。他在2024年賽季出賽157場，繳出打擊率.288、41支全壘打與109分打點的亮眼成績，生涯累積201支全壘打、上壘率高達.421。