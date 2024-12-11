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由隊長兼CEO籃籃（籃靖玟）領軍的樂天女孩（Rakuten Girls），屢屢傳出勞資衝突，繼一線的林襄、李多慧年初早早跳槽，後續傳出球團積欠巫苡萱等女孩薪水、陳怡叡坦言「找不到任何繼續留下來的理由」，離隊心意已決。今（11）日知情人士向週刊爆料，因為球團內部問題叢生，明年至少有4位以上的女孩要跳槽。對此，樂天回應：「爆料的細節和真實情況有些出入，我們也已進行內部檢討。」據《CTWANT》報導，不少廠商私下跟女孩們抱怨，樂天球團的商案價格漫天喊價，回覆訊息速度慢，態度又不好，有次向窗口接洽工作，對方表示某位人氣女孩沒有空，怎料，廠商後來偶然詢問該女孩，才發現對方其實有時間，後來女孩承辦此案的同事反應，何姓工作人員竟然回嗆要她「少管閒事」，甚至揚言以後不再派給女孩任何工作，連在群組求助大老闆也未獲任何回應。報導指出，樂天球團回應諸多指控：「據了解，爆料的細節和真實情況有些出入。雙方立場不同，但目的是為了保障女孩的權益。針對此次事件，我們也已進行內部檢討，未來也將加強監督與改進，避免類似情況再次發生。」