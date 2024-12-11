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▲▼林心如日前發文痛悼恩人瓊瑤。（圖／林心如微博、臉書）

▲林心如（右）穿黑色皮外套，面無表情趕著參加家祭儀式。（圖／NOWnews攝影中心）

▲瓊瑤的媳婦何琇瓊（後）是她後半段人生中的得力助手，彼此之間關係親密。（圖／瓊瑤臉書）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

大師級言情小說家兼編劇瓊瑤（本名陳喆）4日輕生過世，享壽86歲，今（11）日家屬為她舉行告別式及花葬儀式，瓊瑤阿姨將長眠陽明山臻善園。稍早，林心如現身台北市懷愛館家祭現場，沒有妝髮、一身黑衣、掛著口罩的她，沒有發表談話，一臉肅穆快步入內哀悼恩師。此外，劉雪花、趙薇、秦嵐等徒弟都送上花籃悼念瓊瑤阿姨。今天一大早還沒7點，與瓊瑤親如母女的林心如親自前往懷愛館追念恩師，後輩藝人趙薇、秦嵐和大陸傳媒湖南衛視、芒果TV等都託人送上花籃，被陸方封殺而隱身3年的趙薇，字卡上寫著「悼親愛的阿姨，流芳千古，趙薇敬輓」。瓊瑤選擇離世前7天，在臉書以「憶亡夫，不如歸去」為題，寫下長文思念老公平鑫濤，而今家屬依照瓊瑤的遺願，後事一切從簡，不辦公祭，今天早上7點在台北市懷愛館（原第二殯儀館）舉行家祭，結束後立刻火化，隨後瓊瑤阿姨將以花葬的方式，與摯愛平鑫濤永眠陽明山臻善園。此前，瓊瑤的兒媳也向關心阿姨的所有人喊話：「希望你們已慢慢的放下了沉重的情緒，回歸日常的生活。這是阿姨生前最掛心你們的事。阿姨知道你們有太多的不捨，太多來不及對她說的話。所以當她花葬時你們可以到此地送阿姨到人間的終點，並祝福她開啟新的旅程。」瓊瑤小檔案本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎