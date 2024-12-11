日本知名連鎖便利商店羅森（LAWSON）是許多國人到日本旅遊時，大買宵夜的好去處，深受台灣人喜愛，然而近幾年隨著複合型商場唐吉訶德在台灣展店有空前的成功之後，民進黨前桃園市議員王浩宇就爆料，表示LAWSON日前已經在台灣註冊商標，有望進軍台灣超商界，消息引起廣大討論，但有許多人卻不看好表示：「台灣超商市場這麼飽和....實在有點危險。」
王浩宇10日晚間在社群平台「Threads」貼文指出「噓！猜猜誰想來台灣？8月30日送件，經營項目包含便利商店經營與管理業」只見貼文也附上LAWSON註冊兩個商標的截圖，分別是日商羅森股份有限公司在今年8月30日申請的紀錄。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應表示「天阿！炸雞也會帶來台灣嗎？我真的要吃爆」、「開來海外那也要跟日本LAWSON賣的東西一樣才有看頭，如果沒有炸物、甜點那些，不覺得能打贏台灣超商」、「說真的LAWSON除了炸雞跟甜點之外，平常根本不會去啊」、「現在台灣超商飽和成這樣....會很好奇他會怎麼經營。」
LAWSON註冊商標有望台灣開店！眾人不看好揭敗筆
隨著消息曝光後，許多久未去日本遊玩的民眾，對於LAWSON超商必吃的炸物專區、甜點都有高度的期望，希望如果台灣開店也能完美復刻販售，不過也認為台灣超商密度全世界數一數二高，LAWSON即便在海外有超高人氣，進駐台灣也不見得能夠打進消費市場，反而大家只會在開幕時有熱度，隨後就逐漸退去人潮。
加上海外來的商店，販售東西如果都是進口貨，自然也不會便宜到哪裡去，最後大家還是會選就近的超商購物。對於LAWSON來台要怎麼經營，王浩宇也提出看法表示：「Lawson要進台灣，第一個方式是區域性先開十幾間具備經濟規模的門市，另一個方式就是收購，萊爾富或是OK，其中以萊爾富店面大小跟點位更為符合」。
LAWSON在日本規模排第三！遊客推坑必買6大種類物品一覽
雖然LAWSON對許多台灣人來說並不陌生，但相信還是有許多讀者不了解這到底是什麼商店，LAWSON在日本是和7-11、全家並列為日本3大的超商品牌，目前在日本規模位居第三，店家是24小時經營，不僅在日本規模龐大，分店也遍及中國、美國夏威夷、印尼、泰國以及菲律賓等地。
販售的東西多元，除了一般超商可以看見的飲品、食物之外，還包括雜誌、漫畫、藥物等，以台灣遊客去日本遊玩如果去逛LAWSON的話，最常購入的6大種類物品包括「甜點類」、「酒水類」、「炸物類」、「熟食區御飯糰」、「泡麵系列」、「牛奶製品」等，基本上是到日本吃宵夜絕對不可或缺的超商。如果你還沒逛過，且在LAWSON還沒確定來台灣開店前，有去日本玩一定要朝聖看看哦！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應表示「天阿！炸雞也會帶來台灣嗎？我真的要吃爆」、「開來海外那也要跟日本LAWSON賣的東西一樣才有看頭，如果沒有炸物、甜點那些，不覺得能打贏台灣超商」、「說真的LAWSON除了炸雞跟甜點之外，平常根本不會去啊」、「現在台灣超商飽和成這樣....會很好奇他會怎麼經營。」
LAWSON註冊商標有望台灣開店！眾人不看好揭敗筆
隨著消息曝光後，許多久未去日本遊玩的民眾，對於LAWSON超商必吃的炸物專區、甜點都有高度的期望，希望如果台灣開店也能完美復刻販售，不過也認為台灣超商密度全世界數一數二高，LAWSON即便在海外有超高人氣，進駐台灣也不見得能夠打進消費市場，反而大家只會在開幕時有熱度，隨後就逐漸退去人潮。
加上海外來的商店，販售東西如果都是進口貨，自然也不會便宜到哪裡去，最後大家還是會選就近的超商購物。對於LAWSON來台要怎麼經營，王浩宇也提出看法表示：「Lawson要進台灣，第一個方式是區域性先開十幾間具備經濟規模的門市，另一個方式就是收購，萊爾富或是OK，其中以萊爾富店面大小跟點位更為符合」。
LAWSON在日本規模排第三！遊客推坑必買6大種類物品一覽
雖然LAWSON對許多台灣人來說並不陌生，但相信還是有許多讀者不了解這到底是什麼商店，LAWSON在日本是和7-11、全家並列為日本3大的超商品牌，目前在日本規模位居第三，店家是24小時經營，不僅在日本規模龐大，分店也遍及中國、美國夏威夷、印尼、泰國以及菲律賓等地。
販售的東西多元，除了一般超商可以看見的飲品、食物之外，還包括雜誌、漫畫、藥物等，以台灣遊客去日本遊玩如果去逛LAWSON的話，最常購入的6大種類物品包括「甜點類」、「酒水類」、「炸物類」、「熟食區御飯糰」、「泡麵系列」、「牛奶製品」等，基本上是到日本吃宵夜絕對不可或缺的超商。如果你還沒逛過，且在LAWSON還沒確定來台灣開店前，有去日本玩一定要朝聖看看哦！