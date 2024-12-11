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▲日本知名超商LAWSON傳已經註冊好商標，有可能進軍台灣展店，多數人則認為台灣超商市場非常飽和，好奇企業如何經營。（圖／美聯社／達志影像）

日本知名連鎖便利商店羅森（LAWSON）是許多國人到日本旅遊時，大買宵夜的好去處，深受台灣人喜愛，然而近幾年隨著複合型商場唐吉訶德在台灣展店有空前的成功之後，民進黨前桃園市議員王浩宇就爆料，，消息引起廣大討論，王浩宇10日晚間在社群平台「Threads」貼文指出「噓！猜猜誰想來台灣？8月30日送件，經營項目包含便利商店經營與管理業」貼文曝光後，不少網友紛紛回應表示、「現在台灣超商飽和成這樣....會很好奇他會怎麼經營。」隨著消息曝光後，許多久未去日本遊玩的民眾，對於LAWSON超商必吃的炸物專區、甜點都有高度的期望，希望如果台灣開店也能完美復刻販售，對於LAWSON來台要怎麼經營，雖然LAWSON對許多台灣人來說並不陌生，但相信還是有許多讀者不了解這到底是什麼商店，販售的東西多元，除了一般超商可以看見的飲品、食物之外，還包括雜誌、漫畫、藥物等，如果你還沒逛過，且在LAWSON還沒確定來台灣開店前，有去日本玩一定要朝聖看看哦！