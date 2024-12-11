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▲剛果民主共和國衛生部長康巴（Roger Kamba）說明最新疫情。（圖／美聯社／達志影像）

剛果民主共和國西南部近期爆發一種不明原因的「X疾病」，自10月24日以來已造成至少79人死亡，引起世界衛生組織（WHO）的高度關注並展開調查。世衛組織的發言人表示，初步收集的12個樣本中，有10個的瘧疾檢測結果呈現陽性，將收集和測試更多樣本，以釐清確切原因。根據《衛報》報導，WHO發言人於週二表示，初步收集的12個樣本中，有10個的瘧疾檢測結果呈現陽性。但WHO秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus）也指出，患者可能同時患有多種疾病，可能不只是瘧疾，將繼續進一步調查。民主剛果衛生部長康巴（Roger Kamba）上週表示，自10月24日以來，「X疾病」已在潘齊（Panzi）造成79人死亡，通報超過400起病例，確診376起病例，其中大多是五歲以下的兒童。主要症狀與流感相似，患者會出現頭痛、咳嗽、呼吸困難等症狀。民主剛果國家公共衛生研究所所長姆萬巴（Dieudonne Mwamba）表示，這些症狀表明患者患有呼吸道疾病，但在沒有明確診斷的情況下，很難知道病因，也很難確定是病毒或是細菌引起。姆萬巴擔憂表示，疫情爆發的地區十分脆弱，約40％的居民營養不良，且還需同時應對麻疹和季節性流感。每次檢測樣本都要送到3、400英里遠的實驗室，一趟路程就要近兩天。世衛組織官員特別強調，「X疾病」代表不明原因的疾病，而非未知的疾病。致病因素可能就是流感、COVID-19病毒、麻疹和瘧疾等，但仍要等待詳細調查結果才能確認。WHO也擔憂指出，疫情爆發地區的衛生人員、物資和交通條件均需要改善，近幾個月來糧食不安全狀況惡化，疫苗接種覆蓋率較低，當地居民獲得診斷和高品質病例管理的機會非常有限。