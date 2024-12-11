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▲全家12月13日起至12月15日「康康五優惠」。（圖／全家提供）

▲雙12購物節來了！全家便利商店霜淇淋第二支10元。（圖／全家提供）

▲7-11隨機贈送百萬張厚乳拿鐵30元嚐鮮優惠券。（圖／取自7-11）

全家雙12購物節優惠來了，即起至12月18日前，雙淇淋第二支10元，口味可任搭任選，本週康康五優惠自週五（13日）一連開跑三天，必囤的有味味一品「麻辣臭豆腐」泡麵買一送一、還有鐵觀音濃茶奶蓋雪糕、可口可樂 纖維+600ml瓶裝的通通買一送一，相當於可樂免18元開喝。◾可口可樂 纖維+ 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾樺達硬喉糖 甘草金桔檸檬買1送1，5折（原價42元、特價21元）◾味味一品麻辣臭豆腐麵買1送1，5折（原價59元、特價30元）◾翠果子 超大葡萄乾買2送2，5折（原價40元、特價20元）全家霜淇淋最長期優惠來了！自12月5日起到12月18日前，霜淇淋不限支付方式、不限口味第二支10元，相當於約6折開吃，一口氣優惠長達近半個月。12月全家霜淇淋一口氣回歸4款2024年熱銷口味，並採區域限定販售方式。北部與東部限定「芋頭牛奶霜淇淋」、「芭樂霜淇淋」；中南部門市「東方美人茶霜淇淋」、「厚香焙茶霜淇淋」。此外，喜歡喝厚乳拿鐵的饕客們注意了，7-11即起至12月31日，隨機贈送上百萬張「厚乳拿鐵30元」嚐鮮優惠券，只要打開手機OPENPOINT APP⮕點選行動隨時取⮕提貨券⮕兌換券，即可確認幸運兒是不是你！