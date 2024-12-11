我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國總統尹錫悅3日無預警宣布戒嚴，但不久就被國會推翻，6小時後宣布解除戒嚴令並撤回軍隊。民進黨立院黨團第一時間卻在Threads發文，提到台灣也有類似狀況，疑似支持戒嚴，事後又刪文，引發爭議。監察院長陳菊8日表示，所謂民進黨立院黨團「挺韓國戒嚴」是過度解讀。對此，資深媒體人黃揚明痛批，陳菊愧對民主前輩的這個稱號，就是民進黨腐敗的代表。黃揚明10日在節目《大新聞大爆卦》指出，陳菊身為當年美麗島事件的受害者，甚至可以說是坐過國民黨黑牢，如今她拿了民主的資產、籌碼，賺取了多少政治利益，身為國家人權委員會的主委的陳菊，卻在世界人權日面對民進黨團的戒嚴發文時，竟然說是過度解讀，「妳完全站在了他們（掌權者）的立場！」黃揚明認為，陳菊只要講一句「希望民進黨把事情講清楚」就好了，「妳只要說一句：『民進黨團不應該有這樣的心態』。這樣都講不出來耶？這樣都講不出來耶？我真的是嘆為觀止！我覺得陳菊愧對於她有民主前輩的這個稱號！她就是民進黨腐敗的代表！」黃揚明痛批，「陳菊，妳就是民進黨腐敗的代表！」