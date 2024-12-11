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《鏡週刊》10日報導指出，柯營內部人士爆料，2024總統大選藍白合在君悅飯店破局隔天，柯文哲立刻透過立委羅廷瑋聯繫蔡正元，想找台中市長盧秀燕，企圖創造出「柯盧合」。國民黨立委徐巧芯爆料，柯文哲有2支手機，其中一支手機被另外一支手機命名為「羅廷瑋」。不過徐巧芯又緊急澄清，並非是說柯文哲「假冒」羅廷瑋，只是推測可能是柯文哲輸入錯誤，或者有其他原因，還是要去問檢調。徐巧芯10日在節目《新聞大白話》指出，這個新聞完全就是在分化國民黨，在讓國民黨支持者覺得盧秀燕和羅廷瑋在選舉時沒有好好幫新北市長侯友宜，但完全沒有這件事。徐巧芯說，現在檢調在解密柯文哲的手機，柯文哲2支手機被還原後發生一件很奇怪事情，就是A手機輸入B手機的名稱叫做「羅廷瑋」，但羅廷瑋在選前根本不認識柯文哲，柯文哲幫羅廷瑋錄的競選影片是透過蔡壁如請託錄影的，所以羅廷瑋是在今年3月選後才透過民眾黨員與柯文哲有個餐敘，才交換聯絡方式。徐巧芯說，柯文哲的B手機被A手機設定為「羅廷瑋」，所以檢警就看到「羅廷瑋」在跟前立委蔡正元聊藍白合破局後，是否要去找盧秀燕尋求「柯盧配」機會，那其實是柯文哲和蔡正元這兩人在談，「這很容易想嘛！你們覺得柯文哲跟蔡正元聊天需要透過羅廷瑋嗎？有需要嗎？」根據《ETtoday》報導，徐巧芯緊急稱清，指自己的說法應為，《鏡週刊》收到的消息來源真實狀況是，柯文哲的某手機設定號碼名稱輸入為羅廷瑋，可能是柯文哲輸入錯誤或者其他原因，也不一定有惡意，原因為何？也應該要問檢調。