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美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基今（11）日，以8年2.18億美元（約新台幣70.8億）的合約簽下左投Max Fried，這張合約也成為MLB史上左投最大保障合約，Fried今年在勇士出賽29場都是先發，拿下11勝10敗，防禦率3.25的表現。Fried明年1月將滿31歲，生涯過去8年都效力亞特蘭大勇士，累積158場出賽拿下73勝36敗，防禦率3.05，曾在2022年以及今年入選大聯盟明星賽，Fried在勇士先發出賽超過150場，3.07的防禦率在勇士隊史100年來僅次於Greg Maddux和Warren Spahn兩位傳奇球星。在未能留下Juan Soto的情況下，洋基選擇補強先發輪值，在Fried加盟球隊後，明年的先發輪值將由Gerrit Cole領軍，加上今年奪下美聯新人王的「火球男」Luis Gil以及Carlos Rodón，整體戰力可說是非常強大。Fried唯一的罩門就是季後賽，生涯累積20場季後賽登板，其中有12場先發，防禦率高達5.10，拿下2勝5敗，根據大聯盟數據專家Sarah Langs指出，自2020年起，至少投550局的先發投手中，Fried的防禦率僅2.81，為全大聯盟最低，這也成為洋基願意開大約簽下他的原因。