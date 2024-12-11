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▲曼吉昂（Luigi Mangione）週二於賓州落網。（圖／美聯社／達志影像）

▲曼吉昂出生富裕家庭還擁有常春藤學霸身份，社群網路上對於曼吉昂興起同情與支持的聲浪。（圖／翻攝自NYPD）

美國聯合健康保險公司（United Health care）執行長日前在紐約當街遭到槍殺，案情震驚全美，疑似犯案的26歲常春藤名校畢業聲曼吉昂（Luigi Mangione）日前在賓州一家麥當勞被捕，而曼吉昂於今日在法院出庭時，對在場媒體大喊「完全脫離現實」，「對美國人民智商的侮辱」，似乎是抨擊保險業者貪婪，這也是目前外界猜測的行兇動機。曼吉昂的辯護律師迪奇（Tom Dickey）則表示，已告訴曼吉昂「閉嘴保持安靜」，並強調在法官宣判有罪前，都應該假設曼吉昂是無辜的。綜合外媒報導，曼吉昂出生富裕家庭加上擁有常春藤學霸身份，很早就被同儕認為是「人生勝利組」，許多同學都說曼吉昂在學生時代十分聰明，個性開朗又充滿魅力。這樣的人為何會涉嫌當街犯下行刑式槍殺，外界猜測原因就是要控訴美國醫療保險系統不公。曼吉昂被捕時，警方在他身上發現一份手寫文件，內容涉及對醫療健保系統的不滿，與案發現場發現寫有「deny、defend、depose」（否認、辯解和撤銷）字樣的彈孔相呼應，這是保險業者「拒絕出保」的3大招數，廣為遭到詬病。曼吉昂除了涉及在紐約犯下殺人案，在賓州被捕的他也涉嫌違反了無證持有槍支和篡改身份記錄。紐約當局正試圖將他引渡到紐約受審，而曼吉昂與律師則打算爭取留在賓州進行審理程序。曼吉昂今日出席聽證會時，對在場媒體大喊「完全脫離現實」，「對美國人民智商的侮辱」，看來十分激動與憤怒。曼吉昂的律師迪奇表示，已告訴曼吉昂「閉嘴保持安靜」，至於被問到曼吉昂所喊的內容是否就是行兇動機，迪奇則說目前仍「必須假設他是無辜的」。社群網路上對於曼吉昂興起同情與支持的聲浪，白宮發言人白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，「以暴力對抗任何形式的企業貪婪都是不可接受的」，尚皮耶說不會對案情發表評論，但是以最強烈的措辭譴責暴力。至於被問到美國人是否有受到保險公司的公平對待時，尚皮耶沒有回答，僅說這是與此案有關的問題，然而現階段最重要的是讓調查順利進行。