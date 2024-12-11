全新實境競賽節目《夜市王》爆紅，邀請全台灣9個知名夜市來比拼較勁，選出到底誰是全台灣最強的夜市，目前第一輪比賽已經結束，還剩下7個夜市要來角逐最後寶座。不過在節目播出之後，也有觀眾不解表示：「北部地區怎麼沒派士林跟饒河參戰？」對此，導演李伯恩也親自解答：「因為對方選手協調不出來而婉拒」。《NOWnews》也特別整理首輪比賽，三大美食佳餚（蚵仔煎、雞排、臭豆腐）前三名店家給民眾參考，其中已經有店家爆紅，有滿滿的排隊人潮囉！
《夜市王》首輪結果出爐！逢甲夜市、大東東夜市成淘汰名單
而最新播出的一集《夜市王》當中，第一階段雞排、蚵仔煎、臭豆腐的比賽已經結束，三項食物的評分加總，出現了節目首次的淘汰環節，最終由台中逢甲夜市、台南大東東夜市無緣繼續再往下一輪比賽邁進，但店家的精神也讓許多在地人聲援力挺，直呼大家有機會一定要到逢甲夜市、大東東夜市支持攤販做生意！
《夜市王》北部經典饒河、士林夜市雙缺席？導演解答原因
而在《夜市王》節目播出之後，不僅電視收視、YouTube頻道觀看都開出紅盤，討論度也相當高，就有不少觀眾不解表示：「北部怎麼會缺席士林夜市跟饒河夜市啊？這不是最經典的兩大北部夜市？」、「很訝異為什麼士林夜市跟饒河夜市沒有參戰，應該會提升精采度。」
對於觀眾的疑問，節目導演李伯恩也親自出面解答表示：「這兩家夜市初期民調都有在前五名內，我們也有積極邀請，管委會也很認真在找選手，但有些店家因為各種因素無法出賽，大家喜愛的基隆夜市、饒河夜市經過一個月後努力協調婉拒了。」
李伯恩也提到「本來士林夜市有參賽，但因為無法協調出節目組後面要比賽的選手，因此遺憾的退賽，但不管如何，他們都用自己的方式在推廣夜市文化，並且愛護自己的店家，也因此北部地區我們才有南機場夜市跟樂華夜市的名額哦！讚讚！」
《夜市王》經典三大美食比拼落幕！各項前三名店名、出沒地點整理
🟡夜市雞排前三名
📍冠軍：南機場好吃炸雞
📍亞軍：東大門宜蘭香
📍季軍：大東東德聖醬燒雞排
🟡夜市蚵仔煎前三名
📍冠軍：瑞豐（昌）海鮮燒烤
📍亞軍：一中蠔大一口
📍季軍：花園阿三哥蚵仔煎
🟡夜市臭豆腐前三名
📍冠軍：東大門玉里臭豆腐
📍亞軍：樂華方家園臭豆腐
📍季軍：南機場禾甲蒸臭豆腐
而在這前三名店家當中，《NOWnews》記者曾經吃過雞排類「南機場夜市好吃炸雞」、「大東東夜市德聖醬燒雞排」，都非常的好吃，肉嫩又多汁，不過唯一覺得可惜，如果士林夜市的「家鄉碳烤雞排」也在其中，比賽一定更精彩！
另外蚵仔煎僅吃過花園夜市阿三哥蚵仔煎，已經是台南在地人吃到不想吃的老字號蚵仔煎，有來台南逛花園夜市必吃；臭豆腐三家都吃過，對該排名無意義，冠軍的玉里臭豆腐本來就出名，實力堅強，冠軍當之無愧！
日前也有網友因為看了《夜市王》之後跑到南機場去朝聖好吃炸雞，結果現場已經出現排隊人潮，顯見節目熱度有多高，也間接幫夜市攤販打了廣告！如果你對夜市美食也非常熱愛，那麼找時間一定要去朝聖看看這些優質店家，並且繼續收看接下來的《夜市王》，收藏更多經典夜市美食，一起見證誰是台灣真正最強的夜市王者！
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而最新播出的一集《夜市王》當中，第一階段雞排、蚵仔煎、臭豆腐的比賽已經結束，三項食物的評分加總，出現了節目首次的淘汰環節，最終由台中逢甲夜市、台南大東東夜市無緣繼續再往下一輪比賽邁進，但店家的精神也讓許多在地人聲援力挺，直呼大家有機會一定要到逢甲夜市、大東東夜市支持攤販做生意！
《夜市王》北部經典饒河、士林夜市雙缺席？導演解答原因
而在《夜市王》節目播出之後，不僅電視收視、YouTube頻道觀看都開出紅盤，討論度也相當高，就有不少觀眾不解表示：「北部怎麼會缺席士林夜市跟饒河夜市啊？這不是最經典的兩大北部夜市？」、「很訝異為什麼士林夜市跟饒河夜市沒有參戰，應該會提升精采度。」
對於觀眾的疑問，節目導演李伯恩也親自出面解答表示：「這兩家夜市初期民調都有在前五名內，我們也有積極邀請，管委會也很認真在找選手，但有些店家因為各種因素無法出賽，大家喜愛的基隆夜市、饒河夜市經過一個月後努力協調婉拒了。」
李伯恩也提到「本來士林夜市有參賽，但因為無法協調出節目組後面要比賽的選手，因此遺憾的退賽，但不管如何，他們都用自己的方式在推廣夜市文化，並且愛護自己的店家，也因此北部地區我們才有南機場夜市跟樂華夜市的名額哦！讚讚！」
《夜市王》經典三大美食比拼落幕！各項前三名店名、出沒地點整理
🟡夜市雞排前三名
📍冠軍：南機場好吃炸雞
📍亞軍：東大門宜蘭香
📍季軍：大東東德聖醬燒雞排
🟡夜市蚵仔煎前三名
📍冠軍：瑞豐（昌）海鮮燒烤
📍亞軍：一中蠔大一口
📍季軍：花園阿三哥蚵仔煎
🟡夜市臭豆腐前三名
📍冠軍：東大門玉里臭豆腐
📍亞軍：樂華方家園臭豆腐
📍季軍：南機場禾甲蒸臭豆腐
而在這前三名店家當中，《NOWnews》記者曾經吃過雞排類「南機場夜市好吃炸雞」、「大東東夜市德聖醬燒雞排」，都非常的好吃，肉嫩又多汁，不過唯一覺得可惜，如果士林夜市的「家鄉碳烤雞排」也在其中，比賽一定更精彩！
另外蚵仔煎僅吃過花園夜市阿三哥蚵仔煎，已經是台南在地人吃到不想吃的老字號蚵仔煎，有來台南逛花園夜市必吃；臭豆腐三家都吃過，對該排名無意義，冠軍的玉里臭豆腐本來就出名，實力堅強，冠軍當之無愧！
日前也有網友因為看了《夜市王》之後跑到南機場去朝聖好吃炸雞，結果現場已經出現排隊人潮，顯見節目熱度有多高，也間接幫夜市攤販打了廣告！如果你對夜市美食也非常熱愛，那麼找時間一定要去朝聖看看這些優質店家，並且繼續收看接下來的《夜市王》，收藏更多經典夜市美食，一起見證誰是台灣真正最強的夜市王者！