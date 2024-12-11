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▲台南大東東夜市在《夜市王》比賽中首輪止步，在地人暖心湧入給予攤販鼓勵，邀請民眾到台南一定要來逛看看！（圖／NOWnews資料照）

▲觀眾好奇北部經典的饒河夜市怎麼沒有參賽，《夜市王》導演李伯恩親自解答，表示是因為選手協調問題，經過一個月努力之後婉拒。（圖／取自Shutterstock)

▲《夜市王》雞排前三名由南機場夜市、東大門夜市、大東東夜市拿下。（圖/YT@夜市王）

▲《夜市王》蚵仔煎9大夜市排名，前三名由瑞豐夜市、一中商圈、花園夜市拿下。（圖/YT@夜市王）

▲《夜市王》臭豆腐前三名由東大門夜市、樂華夜市以及南機場夜市奪下。（圖/YT@夜市王）

▲觀眾朝聖南機場夜市「好吃炸雞」，現場已經湧現許多排隊人潮。（圖/Threads）

全新實境競賽節目《夜市王》爆紅，邀請全台灣9個知名夜市來比拼較勁，選出到底誰是全台灣最強的夜市，目前第一輪比賽已經結束，還剩下7個夜市要來角逐最後寶座。不過在節目播出之後，《NOWnews》也特別整理首輪比賽，三大美食佳餚（蚵仔煎、雞排、臭豆腐）前三名店家給民眾參考，其中已經有店家爆紅，有滿滿的排隊人潮囉！而最新播出的一集《夜市王》當中，，但店家的精神也讓許多在地人聲援力挺，直呼大家有機會一定要到逢甲夜市、大東東夜市支持攤販做生意！而在《夜市王》節目播出之後，不僅電視收視、YouTube頻道觀看都開出紅盤，討論度也相當高，對於觀眾的疑問，節目導演李伯恩也親自出面解答表示：「這兩家夜市初期民調都有在前五名內，我們也有積極邀請，管委會也很認真在找選手，李伯恩也提到📍冠軍：南機場好吃炸雞📍亞軍：東大門宜蘭香📍季軍：大東東德聖醬燒雞排📍冠軍：瑞豐（昌）海鮮燒烤📍亞軍：一中蠔大一口📍季軍：花園阿三哥蚵仔煎📍冠軍：東大門玉里臭豆腐📍亞軍：樂華方家園臭豆腐📍季軍：南機場禾甲蒸臭豆腐而在這前三名店家當中，《NOWnews》記者曾經吃過雞排類「南機場夜市好吃炸雞」、「大東東夜市德聖醬燒雞排」，都非常的好吃，肉嫩又多汁，，顯見節目熱度有多高，也間接幫夜市攤販打了廣告！如果你對夜市美食也非常熱愛，那麼找時間一定要去朝聖看看這些優質店家，並且繼續收看接下來的《夜市王》，收藏更多經典夜市美食，一起見證誰是台灣真正最強的夜市王者！