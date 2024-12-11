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由聯合報主辦的「台灣2024代表字」票選活動結果揭曉，獲得第一名的是「貪」字，有8736票，與第2名的「鬥」字僅相差410票，而前10名依序為貪、鬥、騙、亂、韌、震、籌、險、安、電。對此，媒體人謝寒冰嘆，「貪、鬥、騙」三個字根本是同一件事，不貪怎會鬥，不貪又怎需騙，台灣果然是「貪婪之島」。針對台灣2024代表字票選結果，謝寒冰10日在臉書發文表示，前三名是「貪、鬥、騙」，其實三個字根本是同一件事，不貪怎會鬥，不貪又怎需騙，台灣果然是「貪婪之島」。臉書粉專「誰比朕更有力」也發文直呼，前四名（40%），似乎就是四成民意執政黨的代表作。網友也紛紛留言「都是民進黨的包啊，韌性電網破功，新青安之亂，統籌款之亂，就連唯一是天災的地震，老柯都在那邊老天有眼，沒有一件不是民進黨出亂子」、「代表字，黑，詐騙集團」、「我猜明年的代表字是電」、「黨該戒的不是嚴！是貪！是腐！是色」、「這個政府真厲害，可以讓負面的代表字比正面多，你還相信有政府會做事嗎？」