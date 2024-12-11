日本環球影城（Universal Studios Japan，USJ）不只有「NO LIMIT! 聖誕節」冬季聖誕體驗；全新園區「咚奇剛國度」今（11）日正式開幕！開闢「超級任天堂世界」的全新區域擴增面積1.7倍，重現遊戲中的神秘叢林，搭乘從黃金神殿衝出的最新斷軌雲霄飛車「瘋狂礦車」有夠嗨！需持有快通「區域入場保證券」、「區域入場號碼券／抽籤券」才能進入。
總算等到日本環球影城「超級任天堂世界」的全新園區「咚奇剛國度」開幕了！今12月11日正式見客，一腳踏入野生綠意茂密蔥鬱的異質空間，穿梭在咚奇剛和夥伴們居住的叢林內，挑戰許多狂野刺激的大冒險，「咚奇剛的瘋狂礦車」瘋狂從「黃金神殿」飛奔而出、痛快地在礦山內奔馳！還將體驗必須使用全身來挑戰的遊玩設施。
「咚奇剛國度」還有最新叢林節拍奶昔甜點店，販售以木桶為主題設計的「DK 撞毀聖代」，還有熱帶香蕉口味的特有甜點；別忘了一定要到「酷喜剛的飛翔」商店，購買最新週邊商品！
大家都想知道如何快速通關「咚奇剛國度」，日本環球影城官網已透露，進入「咚奇剛國度」時，需要「超級任天堂世界」的「區域入場保證券」、「區域入場號碼券／抽籤券」；「入場保證券」可以在「前往園區之前」，購買環球特快入場券、或使用旅行套裝行程獲得；於園區入場後可使用APP登録入場券取得、或在園區內取得區域入場號碼券／抽籤券即可入場。
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「咚奇剛國度」還有最新叢林節拍奶昔甜點店，販售以木桶為主題設計的「DK 撞毀聖代」，還有熱帶香蕉口味的特有甜點；別忘了一定要到「酷喜剛的飛翔」商店，購買最新週邊商品！
大家都想知道如何快速通關「咚奇剛國度」，日本環球影城官網已透露，進入「咚奇剛國度」時，需要「超級任天堂世界」的「區域入場保證券」、「區域入場號碼券／抽籤券」；「入場保證券」可以在「前往園區之前」，購買環球特快入場券、或使用旅行套裝行程獲得；於園區入場後可使用APP登録入場券取得、或在園區內取得區域入場號碼券／抽籤券即可入場。