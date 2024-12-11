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快訊／謝宜容憔悴赴新北檢複訊涉貪遭聲押禁見 裝潢業者10萬交保
記者徐敏娟／綜合報導
新北檢偵辦謝宜容涉貪、瀆職案，昨（10）日大動作搜索謝宜容住處、北分署等22處，帶回23人至新北檢訊問，謝宜容遭移送新北檢複訊時，全身包緊緊不發一語，而經過檢方訊問後，於今（11）日上午6時許，依貪汙、違反政府採購法等罪將謝宜容聲押禁見。
檢調人員昨日前往新北市新莊、三重和五股區等地，搜索包括北分署、謝宜容住處及相關人住居所、辦公室共22處，共帶回23相關人員訊問，其中涉案的北分署謝女下屬及承包廠商，凌晨時，各以3萬到10萬元交保。新北檢這次搜索約談謝宜容，主要是調查禮品採購與辦公室裝修部分，全案朝貪污治罪條例偵辦。
今天凌晨1時40分許，謝宜容移送新北檢複訊，面對媒體追問，她全程不發一語；裝修業者康姓男子則以10萬元交保。至於過失致死部分，另案偵辦。而檢方偵辦另個重點，是謝宜容挪用北分署183萬元預算購買伴手禮，專案小組釐清是公用還是私用，視查扣證據鞏固有無違反採購法，估計發包工程與買伴手禮總金額約數百萬元。