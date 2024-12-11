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美國股市迎來壓回壓力，四大指數昨（10）日全數收黑，其中台積電ADR大跌逾3%，拖累台北股市今（11）日同步走低，開盤下跌16.72點、來到23108.36點，隨後失守23000點。大盤開在盤下，中小型股也同步走跌，櫃買指數開盤下跌0.31點、來到257.9點，表現強於大盤。權值股也同步走低，權王台積電明日除息，每股配發現金4元，今日是買進的最後一日，開盤下跌15元、來到1050元；鴻海開盤下跌2元、來到190元；昨日逆勢走高的聯發科開盤下跌30元、來到1320元。美國股市迎來壓回壓力，投資人觀望氣氛濃厚，拖累美股四大指數全數收黑，道瓊指數連4黑，下跌154.1點，或0.35%，收44247.83點，那斯達克指數下跌49.45點，或0.25%，收19687.24點，S&P500指數下跌17.94點，或0.3%，收6034.91點，費半指數下跌124.14點，或2.47%，收4894.70點。科技五大天王漲跌互見。Meta(META-US)漲0.94%，蘋果上漲0.41%，Alphabet上漲5.59%，微軟下跌0.60%，亞馬遜下跌0.46%。半導體股遍收低，高通下跌2.66%，應用材料下跌2.15%，德儀下跌1.69%，AMD下跌2.39%，輝達下跌2.69%，美光下跌4.59%。台股ADR全數收黑，台積電ADR下跌3.63%，日月光ADR下跌3.16%，聯電ADR下跌1.94%，中華電信ADR下跌0.34%。