我是廣告 請繼續往下閱讀

國防部昨日表示，共軍宣布9日起至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，各界關注中國恐發動「聯合利劍-2024C軍演」。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，若共軍向台灣本島開火，真的武力犯台，總統賴清德應不應該宣布全國戒嚴？「答案是：當然應該，否則就是失職。」游盈隆在臉書發文，10日台灣四周頗不平靜，外媒報導近百艘中國船艦出現在南海、台海、東海、及台灣東部海面／西太平洋，「數字非常驚人」國防部官員說。目前國軍正密切關注共軍動向，是否「由訓轉演，由演轉戰」。這是中共第一次沒有正式預告的軍演，究竟所為何來？引起諸多揣測。猶記得10/14來勢洶洶的「聯合利劍B」軍演，但從清晨五點到傍晚六點就鳴金收兵，給人虎頭蛇尾的感覺，不知道共軍內部到底出了什麼問題。這次沒有預告的軍演，同樣給軍事專家有「丈二金剛摸不著頭腦」的感覺。莫非中共內部出了大問題？游盈隆指出，若共軍明天向台灣本島開火，真的武力犯台，賴清德應不應該宣布全國戒嚴？答案是：當然應該，否則就是失職。之所以提這個假設性問題，是因為10日立法院口試大法官被提名人，其中有立委問姚立民「賴清德總統會不會戒嚴？」姚立民想都不想立即回答「不會」。姑且不論姚立民講這話的動機，他這樣回答是不及格的，尤其是身爲大法官被提名人。因為總統會不會宣布戒嚴，端視國家是否面對緊急狀態；憲法賦予總統發布緊急命令的權力，一但國家面臨緊急危難，包括戰爭在內，總統當然須負起憲政的責任與義務，戒嚴就成為必要手段。游盈隆表示，國內最近因南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，民進黨立院黨團疑似同情尹錫悅處境，在社群媒體Threads發了一則感同身受的文章，引起軒然大波。在野黨撿到槍，卯足勁窮追猛打，不斷質問賴清德是否也會效法尹錫悅戒嚴？民進黨人因而聞戒嚴而色變，頻頻搖頭否認。但尹錫悅真正的問題是戒嚴師出無名，而不是在任何情況下都不能戒嚴。相關人士要弄清楚，別劃錯重點。